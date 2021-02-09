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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 11:30
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    • 09.02.2021 11:30
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    9 Şubat yeni , taşıt, ihtiyaç kredi faizleri tavan yaptı! , , , İNG, ... En uygun kredi ve faiz hangi bankada?

    2020 yılında dip noktasını gören kredi faiz oranları yılın son çeyreğinde başlayan yükseliş eğilimi ile beraber 2021 yılına rekor yükselişle giriş yaptı. Bu anlamda faiz arttırımı sonrasında , taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? , , , İNG, ...

    takvim.com.tr
    9 Şubat yeni konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri tavan yaptı!

    Konut kredisi faiz oranları en uygun kredi hesaplama nasıl olur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? Finans, Ziraat, TEB, İNG, Garanti...

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

    Konut kredisi: 1.52

    Sıfır Konut Kredisi: 1.42

    Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

    Tüketici kredisi: 1.68

    Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

    Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

    Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

    Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.45

    Taşıt kredisi: 1.49

    Konut kredisi: 1.40

        2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

        Konut kredisi: 1.41

        Taşıt kredisi: 1.49

        İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

        İNG BANK

        FİNANSBANK

            MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ İLE AÇIKLANDI: KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

            Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Bankası beklenti anketi rakamları Ocak 20210 raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda Merkez Bankası faiz beklentisi BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı için yüzde 17.09 olarak açıklanmıştı. Söz konusu rakam bir önceki anket dönemine yüzde 16.09 olarak belirlenmişti. Yani 1 puanlık artış gösterdi.

            TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ise yine yükseliş gösterdi ve yüzde 17 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,18 ve yüzde 17,00 olarak duyuruldu.

            Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,87 iken, bu anket döneminde yüzde 12,59 olarak ilan edildi. Yani Merkez Bankası tarafından yapılan tahminlerde önümüzdeki ay faiz oranlarında düşüş beklenmezken 2021 yıl sonu için ise hafi düşüş eğilimi beklentisi oluştu.

            Konut kredisi nedir?

            Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.

            Konut Kredisi Gerekli Evraklar

            Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:

            Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge

            Bu belgelere ek olarak;

            Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
            Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri

            Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası

            Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

                2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

                Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

                Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

                Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
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                Haberler Ekonomi 9 Şubat yeni konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri tavan yaptı! Finans, Ziraat, TEB, İNG, Garanti... En uygun kredi ve faiz hangi bankada?