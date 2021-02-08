Öz Büro İş sendikası genel başkanlığının, bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan üyelerinin ücretlerinin , kadroya geçirildikleri 2/4/2018 tarihinden önceki ihale şartlanmeleri uyarınca asgari ücretin belli bir oranda fazlası olarak belirlendiği üyelerinin kadroya geçirildikten sonra 2018 yılının sonuna kadar ihale şartlanmeleri ile kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin ücretlerine yansıtılarak ödenmeye devam edildiği, ancak 2019 yılında belirlenen asgari ücret dikkate alınmayarak ihale sözleşmelerinde yer alan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği. Üyelerinin ücretlerinin eksik ödenmesi nedeniyle bakanlığımız aleyhine Ankara 44. İş Mahkemesinde 2019/651 esas sayılı dosyası ile bakiye ücret, ilave tediye ve ikramiye alacağı konularında dava açıldığı, 10/7/2020 tarihinde karara bağlandığı ve davanın kabulüne karar verildiği, ;Açılan davaların emsal niteliğinde olduğu, söz konusu ücret alacaklarının mahkemeye intikal etmesi halinde ücret alacağı yanında mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin de bakanlığımıza yükleneceği, bu durumun yüklü miktarda kamu zararının oluşmasına neden olacağı,

Tüm nu nedenlerle, üyelerinin 1/1/2019 tarihinden itibaren eksik ödenmekte olan ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı konusundaki ilgide kayıtlı yazısı ilgisi nedeniyle ilişkide gönderilmektedir. "