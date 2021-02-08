Bankada parası olanlar dikkat! Hemen başvurun yoksa paranıza el koyulabilir! Uyarı geldi

Bankada hesabı olan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Çok sayıda banka harekete geçti ve müşterilerini uyarmaya başladı. Bu tarihi kaçıran kişilerin parası yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları... Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI
Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.
BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. İşte konuyla ilgili bazı bankaların yaptığı açıklamalar.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.