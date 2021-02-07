Ve kesinleşti! Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek! Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.000'er TL emekli ikramiye ödemesi bu yıl da devam edecek. Yılda iki verilen emekli ikramiye ödemesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki 2021 emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 yılı Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
2021 yılı Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak..
* Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
* Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021
YENİ EMEKLİLER DE ÖDEME ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.