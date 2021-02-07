Ve kesinleşti! Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek! Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1.000'er TL emekli ikramiye ödemesi bu yıl da devam edecek. Yılda iki verilen emekli ikramiye ödemesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki 2021 emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 yılı Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.