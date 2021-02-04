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    Salgında krediler yüzde 35 büyüdü

     Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Genel Müdürü , Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü kredi artışı sağladığını, bu durumun ekonomik faaliyete ciddi destek verdiğini ve dünyada büyüyen iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydetti.

    Salgında krediler yüzde 35 büyüdü
    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü kredi artışı sağladığını, bu durumun ekonomik faaliyete ciddi destek verdiğini ve dünyada büyüyen iki ülkeden birinin olduğunu kaydetti. Bankacılık sektörünün kendisinden bekleneni yaptığını aktaran Aydın, bankaları ve diğer bankalar arasında kredi müşterilerini değerlendirme açısından bir fark olmadığını vurguladı. kredilerinde ip oranının yüzde 1.5 olduğunu bildiren Aydın, "Sektör ortalamasının oldukça altında olan bu oran, yaygın ve doğru kredi kullandırımının bir sonucudur. Bizi başka banka ve kredi kooperatifleriyle karıştırmasınlar. Haciz, el koyma satış haberleri gerçek değil" dedi.
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    Haberler Ekonomi Salgında krediler yüzde 35 büyüdü