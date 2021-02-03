Toplu olarak alabilirsiniz! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Başvurular internet üzerinden online...

Emzirme Parası Şartları

Anne veya baba SSK veya Bağkur'a kayıtlı olması lazım. Emeklilik Programı kapsamında çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamaz. Devlet memurları yalnızca yukarıda belirtilen doğum parasını kullanabilir.

Emzirme ödeneği alabilmek için, çocuğun doğumdan önceki son yıl içinde en az 120 gün sigortalı veya zorunlu olması gerekir. Bağkurlu'ya bu yardımın ödenmesi için vadesi geçen prim borcu dışında genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

120 gün dışında, emzirmeye yardımcı olmak için bir istisna vardır. Bu benzersiz durum herkes tarafından bilinmemektedir ve 120 gün olmadığı takdirde ödeme alınmayacağına inanılmaktadır. Çocuk ayrılış tarihinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa ve son 15 ay içinde en az 120 gün ise ödenek tekrar ödenir. Bu ödenek anne sigortalı veya köle ise anneye, yoksa babaya ödenir. Ödeme tek seferliktir.