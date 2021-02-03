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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 17:56
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    • 03.02.2021 17:56
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    Toplu olarak alabilirsiniz! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Başvurular internet üzerinden online...

    Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın veya çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, fiyatlı veya parasız olması yeterlidir. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Banka hesabınıza 7 bin 325 lira yatırılıyor! Toplu para veriliyor!

    Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. En az 7 bin 325 lira ödeniyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Paranın yatırıp yatırılmadığı ise e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Para ise Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Annelere yasalar, pozitif destek sağlıyor. Yaşlıya, engelliye, ihtiyaç sahibi herkese katkı sağlayan devlet, çalışan, çalışmayan tüm annelere de çeşitli isimler altında çok sayıda karşılıksız ödemede bulunuyor. Başlıca destekler; 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor.

    Başvuru nereye?

    Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.


    Yarım gün iş tam maaş

    SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.

    İkiz, üçüz doğum

    'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.

        İzin parası en az 7.325 TL

        Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. En düşük tutar 7 bin 325 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.

        Emzirme Parası Nedir?

        Doğumda gerekli şartların sağlanması durumunda emzirme ödeneği, Ssk ve Bağkur kapsamında anne veya babaya tek seferlik ödenen bir yardımdır. Yukarıda belirtilen çocuk yardımlarından yararlananlar da emzirme yardımlarından yararlanabilirler. Ödenek yaşayan çocuklar için ödenir ve yıllık olarak yenilenir.

        Emzirme Parası Şartları

        Anne veya baba SSK veya Bağkur'a kayıtlı olması lazım. Emeklilik Programı kapsamında çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamaz. Devlet memurları yalnızca yukarıda belirtilen doğum parasını kullanabilir.

        Emzirme ödeneği alabilmek için, çocuğun doğumdan önceki son yıl içinde en az 120 gün sigortalı veya zorunlu olması gerekir. Bağkurlu'ya bu yardımın ödenmesi için vadesi geçen prim borcu dışında genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

        120 gün dışında, emzirmeye yardımcı olmak için bir istisna vardır. Bu benzersiz durum herkes tarafından bilinmemektedir ve 120 gün olmadığı takdirde ödeme alınmayacağına inanılmaktadır. Çocuk ayrılış tarihinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa ve son 15 ay içinde en az 120 gün ise ödenek tekrar ödenir. Bu ödenek anne sigortalı veya köle ise anneye, yoksa babaya ödenir. Ödeme tek seferliktir.

            Emzirme Yardımı Nasıl Alınır?

            Doğum yaptıktan sonra anne sigortalı ise anne, baba sigortalı ise baba adına emzirme başvurusu hastaneden yapılmalıdır. Raporu girdikten sonra, nüfus kaydını da tamamlamanız gerekir. SGK, bu işlemin ardından hastanenin oluşturduğu emzirme protokolünde yer alan bilgilere göre anne veya babanın sigorta şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Tüm koşullar karşılandığında ödeme yapılır. Tabi ki bir başvuru şartı aranmaz dedik ama bazı durumlarda hastane raporunun olmaması, çocuğun doğum tarihinin doğum kayıtlarına uymaması veya anne yerine babanın adı gibi durumlarda ödeme yapılamayabilir. Bu nedenle, onay için SGK ile iletişime geçmek mantıklıdır.

            Emzirme Yardımı Ne Zaman Alınır?

            Hastane raporu eksiksiz doldurursa, çocuk kayıtlıysa ve kusuru yoksa ödeme ortalama 10 ila 15 gün içinde bankaya gönderilecektir. Genellikle ödemeler PTT kanalları üzerinden yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra, anne veya baba herhangi bir PTT şubesini ziyaret etmek ve ödemeyi almak için kimliği kullanabilir. Kişi ödeme yapmak isterse, ödemeyi hesabından da alabilir. Bunun için bir banka hesabı tanımlanmalıdır. E-devlet sisteminde, banka hesap tanımlama menüsü üzerinden SGK şahsi ödemesi banka hesabı olarak tanımlandığında, kişinin SGK'dan aldığı tüm ödemeler hesaba aktarılacaktır.

            Emzirme Parası Ne Kadar?

            2020 doğumlu çocuklar için yardım tutarı 202,00 TL'dir. Bu miktar çocuk sayısına bağlıdır. Örneğin, ikizler 404 liradır ve üçüzler 606 liradır. Her yılın başında enflasyon oranı, her yıl ortalama% 20 ila% 30 artışla yardım miktarını artıracaktır.

            Emzirme Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

            E-devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonucunun bankaya gönderilmesi durumunda ödeme PTT'den veya tanımlı banka hesabından alınabilir. Siz de kadınsanız ve hala sigortanız varsa veya sigorta primini kendiniz ödüyorsanız, yukarıdakilere ek olarak SGK doğum raporu parasını da alabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Toplu olarak alabilirsiniz! 7 bin 325 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Başvurular internet üzerinden online...