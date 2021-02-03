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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 09:41
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    • 03.02.2021 09:42
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    Gözler oradaydı! AVM yağ, salça, bakliyat satışı başladı mı? PTT yağı fiyatı kaç para? İşte alma ekranı

    yağı fiyatı ne kadar? 'den alışveriş yapabilmek için kendi adınız, soyadınız, adresiniz ve talep edilen diğer bilgilerle birlikte siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar alışverişlere başlayabilirler. PTT kendi sitesi olan https://www.pttavm.com/ üzerinden yağ, un, şeker, salça ve bakliyat gibi ürünlerin satışına başladı. Ürünler, Tarım Kredi Kooperatifi markalı olup birçok üründe ücretsiz kargo fırsatı bulunmaktadır. Ayçiçek yağını vatandaşlara uygun fiyatlar üzerinden satma kararı alan PTT'nin duyurduğu haberin ardından PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? PTT ayçiçek yağı ne zaman başlayacak, nasıl satılacak? başlığı internette çokça bakılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    PttAVM yağ, salça, bakliyat satışı başladı! PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?

    Son zamanlarda fiyatı artan ayçiçek yağı, şeker, un, salça, bakliyat vb. gibi ürünlerin satışını daha ucuza yapacağını açıklayan PTT, kendi sitesinde satışa başladı. PTTAVM'den alışveriş yapmak isteyenler için ikinci işlem aranılan ürüne ulaşılması. Vatandaşlar öncelikle PTTAVM'nin resmi sitesine ulaşacaklar. Kurumun resmi sitesi ( www.pttavm.com ) Bu site üzerinden vatandaşlar katergorilere ürünlere ulaşabilirler. Burada Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere çok sayıda kurumun özel satışları bulunuyor.

    Pttavm Ayçiçek Yağı Fiyatı Ne Kadar?

    Pttavm'de en çok merak edilen ürün, ayçiçek yağı fiyatları oldu. 5 litrelik ayçiçek yağları arasında arama yapıldığında ücretsiz kargo imkanı ile Abalı marka yağın 68,90 liralık fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Ayrıca en ucuz olan 1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.

    Pttavm Salça Fiyatları Ne Kadar?

    pttavm üzerinde yer alan Öncü marka 1650 Gr. domates salçası 25,87 lira etiketi ve ücretli kargo seçeneği ile indirimde olduğu görülüyor. Yine salça kategorisi arasında yer alan AKFA marka 420 Gr. salçanın fiyatı ücretsiz kargo imkanı ile 6,30 lira.

        Ürünlerin Siparişi Nasıl Verilir?

        PTT'nin gıda ürünlerinden satın almak için pttavm.com sitesine giriş yapın. Buradan arama bölümüne aradığınız gıda ürününü (nohut, fasülye, bal, ayçiçek yağı, zeytin, salça vb.) yazarak bulabilirsiniz.

        PTTAVM'den alacakları ürünleri sepete ekle seçeneği ile seçen müşteriler daha sonra ödeme aşamasına gelecekler. Alışveriş sepeti işareti yada Sepetim seçenekleri üzerinden almayı planladıkları ürünlere ulaşan vatandaşlar ödeme yapacaklar. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler güvenli ödeme sistemi ile tamamlandıktan sonra kurum tarafından hazırlanacak ve kargoya verilecek. Kargonun hazırlanması ve eve ulaşması alınacak ürünlerin tedariki, kargo şirketinin çalışma hızına bağlı olarak bir kaç gün sürer.

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        Marketlerde ayçiçekyağı ne kadar?

        TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Marketlerde yağ fiyatı yansımalarına bakıldığında 5 litre ayçiçek yağının en düşük 60 liradan başlayıp 80 liraya kadar fiyat aralığında olduğu söylenebilir. Ürünler markete ve markaya göre değişiklik gösteriyor.

        PTT Çalışma Saatleri

        PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

        PTT GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI!

        PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamada, PttAVM'nin sadece bugün değil, kurulduğundan bu yana vatandaşlara ürün seçeneklerinin uygun fiyat politikası ile sunulduğu savunuldu.

        Açıklamada, PttAVM'nin yaklaşık iki yıldır gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesinin pttavm.com üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

            "VATANDAŞLARI KORUMAK İÇİN ÇEŞİTLİLİK ARTIRILDI"

            PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, aşırı artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşları korumak için PttAVM'den sunulan ürünlerin çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın desteği ile ülkemiz için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamada şu ifadeleri kullandı:

            *Türkiye'nin yerli ve millî E-Ticaret Platformu PttAVM olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, ekonomik fiyatlarla karşılamaları adına var gücümüzle çalışmaktayız ve bu durumu ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluk olarak kabul etmekteyiz.

            *Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız.
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            Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! PttAVM yağ, salça, bakliyat satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı fiyatı kaç para? İşte alma ekranı