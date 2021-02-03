Son zamanlarda fiyatı artan ayçiçek yağı, şeker, un, salça, bakliyat vb. gibi ürünlerin satışını daha ucuza yapacağını açıklayan PTT, kendi sitesinde satışa başladı. PTTAVM'den alışveriş yapmak isteyenler için ikinci işlem aranılan ürüne ulaşılması. Vatandaşlar öncelikle PTTAVM'nin resmi sitesine ulaşacaklar. Kurumun resmi sitesi ( www.pttavm.com ) Bu site üzerinden vatandaşlar katergorilere ürünlere ulaşabilirler. Burada Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere çok sayıda kurumun özel satışları bulunuyor.
Pttavm Ayçiçek Yağı Fiyatı Ne Kadar?
Pttavm'de en çok merak edilen ürün, ayçiçek yağı fiyatları oldu. 5 litrelik ayçiçek yağları arasında arama yapıldığında ücretsiz kargo imkanı ile Abalı marka yağın 68,90 liralık fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Ayrıca en ucuz olan 1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.
Pttavm Salça Fiyatları Ne Kadar?
pttavm üzerinde yer alan Öncü marka 1650 Gr. domates salçası 25,87 lira etiketi ve ücretli kargo seçeneği ile indirimde olduğu görülüyor. Yine salça kategorisi arasında yer alan AKFA marka 420 Gr. salçanın fiyatı ücretsiz kargo imkanı ile 6,30 lira.