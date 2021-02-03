Ürünlerin Siparişi Nasıl Verilir?

PTT'nin gıda ürünlerinden satın almak için pttavm.com sitesine giriş yapın. Buradan arama bölümüne aradığınız gıda ürününü (nohut, fasülye, bal, ayçiçek yağı, zeytin, salça vb.) yazarak bulabilirsiniz.

PTTAVM'den alacakları ürünleri sepete ekle seçeneği ile seçen müşteriler daha sonra ödeme aşamasına gelecekler. Alışveriş sepeti işareti yada Sepetim seçenekleri üzerinden almayı planladıkları ürünlere ulaşan vatandaşlar ödeme yapacaklar. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler güvenli ödeme sistemi ile tamamlandıktan sonra kurum tarafından hazırlanacak ve kargoya verilecek. Kargonun hazırlanması ve eve ulaşması alınacak ürünlerin tedariki, kargo şirketinin çalışma hızına bağlı olarak bir kaç gün sürer.



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Marketlerde ayçiçekyağı ne kadar?

TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Marketlerde yağ fiyatı yansımalarına bakıldığında 5 litre ayçiçek yağının en düşük 60 liradan başlayıp 80 liraya kadar fiyat aralığında olduğu söylenebilir. Ürünler markete ve markaya göre değişiklik gösteriyor.