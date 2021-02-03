Memur ve emeklilerin 2021 Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam için ilk açıklama geldi. Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. Tüm kamu çalışan ve emeklilerinin Ocak ve Temmuz aylarını iple çekmesine neden olan "memura zam", "emekliye ek zam", "işçiye ek zam müjdesi", "enflasyon farkı zammı" olarak bildiğimiz aslında zam olmayan enflasyon farkı nedir, enflasyon farkı nasıl hesaplanır ve enflasyon farkı ne zaman ödenir sorularının cevabını yazımız devamında bulabileceksiniz.