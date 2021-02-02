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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 17:58
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    • 02.02.2021 17:58
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    : çılgınlığı! Altın ve fiyatları dip yaptı (, ne kadar düşer?)

    : Gümüşte furyasıyla yaşanan yükseliş etkisini kaybetmeye başlarken piyasa analistlerinden bireysel yatırımcılara yönelik uyarılar devam etti. Piyasalarda bu sabah oldukça sert hareketler gözlemlendi. ve altın sert düşerken,gümüş yükselişini sürdürdü! Dün küresel piyasalarda kapanış saatlerinde yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 ı aştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin liraya düştü. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? Altın ve gümüş fiyatları ne olacak?

    takvim.com.tr
    Altın ve dolar fiyatları düşüyor neden düşüyor, ne kadar düşer?

    Sosyal platform Reddit'te organize olan bireysel yatırımcıların gümüş vadelilerde yaptıkları alımlar sonrasında piyasa uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. HSBC Securities Analisti James Steel "Muhtemelen yakında gümüş piyasasına yeni girenlerin pozisyonlarını nakde çevireceğini göreceğiz. Alıcılar dikkatli olmalı" değerlendirmesini yaptı. ABD Reddit grubu tarafından başlatılan gümüş fiyatları son 8 yıllık sürecin en üst zirvelerine kadar tırmandı. Gümüş ons adeta 30 dolar fiyatın da üzerine çıktı. Memiş arkadaşlarına dolar ve altın, gümüş hakkında tavsiyeleri canlı yayın sırasında verdi. 7 TL üzerine çıkan gümüş geçtiğimiz hafta 6,30 bandı ile kapatmış bu haftaya 0,70 değerinde artış ile 7,01 ile giriş yaptı.

    DOLAR KURUNDA SON DURUM

    Dolar kurunda hızlı düşüş devam ediyor. Dün 7.18 TL'ye çıkan dolar kuru 7.12 TL'ye geriledi. Düşüşüş grafiği şu şekilde:

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,50 439,70 430,00 430,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.896,00 2.917,00 2.834,00 2.855,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,00 405,00 392,00 396,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.830,00 2.850,00 2.769,00 2.789,00
    Yarım Ziynet 1.415,00 1.425,00 1.385,00 1.395,00
    Çeyrek Ziynet 708,00 713,00 692,00 697,00

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ ONSU 1.867,40 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.867,40 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,2 azalışla 431 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2134 lira, satışta 7,2423 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3165 lira, satışta 7,3458 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2100, sterlin/dolar paritesi 1,3680, dolar/yen paritesi de 104,9 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 55,7 dolardan işlem görüyor.

        ALTININ KİLOGRAMI 431 BİN LİRAYA İNDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 430 bin lirayı, en yüksek ise 436 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 431 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 218 milyon 498 bin 580,99 lira, işlem miktarı ise 493,06 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 63 bin 845,35 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Tetkili Müessese AŞ, ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ şeklinde sıralandı.

            GÜMÜŞ YÜZDE 10'DAN ÇOK YÜKSELDİ

            ABD'de Wall Street Borsası'nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı.

            Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013'ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkmasıyla borsa açılmadan önceki işlemlerde iShares Silver Trust ETF hisseleri yüzde 9.6 yükseldi.

            Analistlere göre, ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında geçen hafta, hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcılar hedeflerine "gümüşü" aldı.

            Gelişmenin, "büyük olasılıkla" fonların mali sıkıntı dolayısıyla hisse senedi piyasalarında satım yapması ihtiyacını sınırlayacağına dikkat çeken ekonomistlere göre, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisi sınırlı kaldı.


            Dikkat : Kesinlikle Yatırım Tavsiyesi Değildir
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            Haberler Ekonomi Son dakika haberler: Reddit çılgınlığı! Altın ve dolar fiyatları dip yaptı (altın ve dolar neden düşüyor, ne kadar düşer?)