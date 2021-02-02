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    • 02.02.2021 09:22
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    2. el otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor! Önümüzdeki ay radikal bir düşüş...

    2. el otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor! 2020 seneyi 2.el vasıta ticaretinde oldukça hareketli bir sene oldu. Bu da ekspertiz hareketlerini pozitif doğrultuda etkiledi. Kaptan Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren el vasıta ticaretine ait yeni idaremeliğin de tesiriyle 2020 senesinde oto ekspertiz sektörünün rekor kırdığını söyledi. 2. el araç pazarıyla ilgili de konuşan Emre, Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Zira hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda otomobil fiyatları yine yükseliş trendine girebilir." dedi.

    Otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor!

    Sahibinden 2. el otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor! Önümüzdeki ay radikal bir düşüş... 2. el araç pazarıyla ilgili de konuşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Geçen yıl yaşadığımız suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10'luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20'ye ulaştı. İkinci el araba almak isteyenler için önemli bir uyarıda bulunan Emre, satılan 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65'inin ekspertiz işlemi gördüğünü söyledi.

    Ağır hasarlı araçlar

    Emre, satılan 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederken "2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9'unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık." şeklinde konuştu.



    Fiyatlar 2020 seviyesine geri döndü

    2. el araç pazarıyla ilgili de konuşan Emre, "Geçen yıl yaşadığımız suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10'luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20'ye ulaştı. Hazır Temmuz 2020'deki fiyat seviyelerine geri dönmüşken, araç satın almayı düşünen tüketicilerin alım kararlarını ertelemeden bugünleri iyi değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İkinci el bir araç satın almak için doğru zamandayız. Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Zira hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda otomobil fiyatları yine yükseliş trendine girebilir." dedi.


        Fiyatlar adeta ters düz oldu!

        Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü

        YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK

        Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.

        FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞMEYECEK

        Fiyatların daha fazla aşağı düşmeyeceğini belirten İbrahim Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor.

        Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler."

            "OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT ZAMANI"

            Otomobil almak için şu anda tam zamanı olduğunu dile getiren Kınık, "Fiyatlar geçen sene bir dönem yüzde 100 yükselmişken, şu anda ise yüzde 20 oranında düştü. Yılbaşından sonra fiyatlar düşmeyi de bıraktı. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı. Çünkü Şubat ayından itibaren fiyatlar yükselebilir. Bu yükselme trendi de yılsonuna kadar gidebilir. 1 milyon TL ve üstü lüks arabalarda piyasa canlanmaz. Bunlarda alım gücü düşük. Ama 50 bin 500 bin TL arasındaki otomobillerde fiyatlar yükselebilir. Biz de internet satışlarını takip ediyoruz. Arayan olmasa bile favoriye alınan araç sayısı her gün artıyor. Alabilme düşüncesi ve bir arayış olduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı da orta sınıfta fiyatlar daha düşmez, artabilir." ifadelerinde bulundu.

            2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?

            Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

            Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

            EN UYGUN ZAMAN

            İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

            İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor! Önümüzdeki ay radikal bir düşüş...