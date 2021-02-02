Vatandaşın kamuya olan borçlarını kolayca kapatabilmesi için sağlanan yapılandırma imkanında başvuru süresi dün sona erdi.
Yapılandırmaya başvuran vatandaşlar borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanına kavuştu.
Sıra ödemelere geldi.
Vatandaşın kamuya olan borçlarını kolayca kapatabilmesi için sağlanan yapılandırma imkanında başvuru süresi dün sona erdi.
Yapılandırmaya başvuran vatandaşlar borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanına kavuştu.
Sıra ödemelere geldi.
İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart.
Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak.
Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.
Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.
Borçlunun ödemediği 2 taksit, gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.