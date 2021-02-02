

Esnafa 50 bin TL. Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ'lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle piyasalardaki ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen KOBİ'leri rahatlatmak amacı ile uygulamaya konulan desteğin başvuruları Deniz bankasına yapılmaktadır. KOBİ'lerin bu krediyi kullanmaları için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Deniz bankasına aktarmalarından dolayı kullanabilmektedir.

Bu kredi de üst limit olarak 50 bin lira ve 12 ay vadeli Nefes Kredisini % 7,5 faiz oranı ile kullanabilirsiniz.