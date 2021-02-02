Hükümet tarafından koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemide yüz binlerce esnafa dönelik destek paketleri teker teker açıklanıyor. Desteklerin bazılarının ödemeleri başlarken kalan paketlerin de zaman içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi, kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak.. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ'lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle piyasalardaki ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen KOBİ'leri rahatlatmak amacı ile uygulamaya konulan desteğin başvuruları Deniz bankasına yapılmaktadır. KOBİ'lerin bu krediyi kullanmaları için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Deniz bankasına aktarmalarından dolayı kullanabilmektedir.
Esnafa 50 bin TL. Nefes Kredisi Başvuruları Başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ'lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle piyasalardaki ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen KOBİ'leri rahatlatmak amacı ile uygulamaya konulan desteğin başvuruları Deniz bankasına yapılmaktadır. KOBİ'lerin bu krediyi kullanmaları için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Deniz bankasına aktarmalarından dolayı kullanabilmektedir.
Bu kredi de üst limit olarak 50 bin lira ve 12 ay vadeli Nefes Kredisini % 7,5 faiz oranı ile kullanabilirsiniz.
Başvuru Koşulları Nelerdir?
Bu krediden kimlerin yararlanabileceği ve kimlerin başvuru yapamayacağı hakkında ayrıntılı bir liste bulunmaktadır. Nefes Kredisi başvuru koşulları ve sizlerden istenilen evrakların neler olduğundan bahsetmek gerekirse;