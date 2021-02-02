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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 10:55
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    • 02.02.2021 10:55
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    Esnaflar si alarak derin bir alıyor! 50.000 TL veriliyor! Esnaf nefes kredisi veren bankalar listesi

    Esnaflar si alarak derin bir alıyor! esnafa 50 bin lira tutarında nefes kredisi desteğinin yeniden başlatıldığını ve başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. İşletmelerin 50 bin liraya kadar 12 ay vadeli ve % 7,5 faiz oranı ile kullanabileceği Nefes Kredisi başvuru koşullarının neler olduğunu sayfamızda açıkladık. Yıllık cirosu 40 milyon TL'nin altında ve çalışan sayısının 250 kişiden az olan yani KOBİ olmanız gerekmektedir. Ayrıca basit usulde vergilendiren küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750 diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı.

    takvim.com.tr
    50.000 TL veriliyor! Esnaf nefes kredisi veren bankalar listesi

    Hükümet tarafından koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemide yüz binlerce esnafa dönelik destek paketleri teker teker açıklanıyor. Desteklerin bazılarının ödemeleri başlarken kalan paketlerin de zaman içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi, kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak.. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ'lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle piyasalardaki ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen KOBİ'leri rahatlatmak amacı ile uygulamaya konulan desteğin başvuruları Deniz bankasına yapılmaktadır. KOBİ'lerin bu krediyi kullanmaları için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Deniz bankasına aktarmalarından dolayı kullanabilmektedir.


    Esnafa 50 bin TL. Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ'lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Korona virüs salgını nedeniyle piyasalardaki ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen KOBİ'leri rahatlatmak amacı ile uygulamaya konulan desteğin başvuruları Deniz bankasına yapılmaktadır. KOBİ'lerin bu krediyi kullanmaları için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Deniz bankasına aktarmalarından dolayı kullanabilmektedir.

    Bu kredi de üst limit olarak 50 bin lira ve 12 ay vadeli Nefes Kredisini % 7,5 faiz oranı ile kullanabilirsiniz.


    Başvuru Koşulları Nelerdir?

    Bu krediden kimlerin yararlanabileceği ve kimlerin başvuru yapamayacağı hakkında ayrıntılı bir liste bulunmaktadır. Nefes Kredisi başvuru koşulları ve sizlerden istenilen evrakların neler olduğundan bahsetmek gerekirse;

        Yıllık cirosu 40 milyon TL'nin altında ve çalışan sayısının 250 kişiden az olan yani KOBİ olmanız gerekmektedir.

        TOBB'a üye oda ve borsalara üye olmanız gerekmektedir.

        Başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıldır faaliyet gösterir olmanız.

        Başvurmak için KOBİ tanımına uygun olmanız gerekiyor.

        Göstermiş olduğunuz faaliyet alanınızın aşağıdaki listeden birisi olmamanız gerekmektedir.

        Eczaneler
        Kooperatifler
        Döviz ofisi / bürosu
        Factoring şirketleri
        Emlakçılar
        Mali müşavirler
        Yeminli Mali müşavirler

        Yukarıda saydığımız şartları taşıyan KOBİ'ler Nefes Kredisine başvuru yapabilmektedirler. Başvuru yapmak için standart kredi başvurusunda istenilen evraklara ilave olarak bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredinin isminin belirtildiği üyelik belgesini götürmeniz gerekmektedir. KOBİ'lerin bu krediden faydalanmaları için kredi başvurularını Denizbank şubelerine yapmaları gerekmektedir.

        Faiz Oranları ve Ödeme Koşulları

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalara üye olan işletmelerin kullanabileceği bir kredi olan Nefes kredisinin masrafları, faiz oranı, üst limiti ve taksit miktarının ne kadar olduğu hakkında bilgi vermek gerekirse;

        Taksit sayısı maksimum 12 aydır

        Ödemeler 2021 yılında başlatılacak aylık taksit şeklindedir.

        Yıllık faiz oranı % 7,5

        KGF kredisi başvuru masrafı 150 liradır.

        Kredi kullanım esnasında 250 lira tahsis ücreti alınmaktadır.

        KGF komisyonu % 0,75

        Kredi üst limiti 50 bin liradır.

        Banka masrafı dışında ek masraf olmayacaktır.

        Aylık 4 bin 580 liralık aylık taksit ödemelidir.

        Faiz oranları ve ödeme koşulları

        Faiz oranları ve ödeme koşulları

        Sizde yukarıda belirttiğimiz başvuru koşullarına uyuyorsanız Ziraat Bankası ve Denizbank'ın Başvuru Sayfasında işlem yapabilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isterseniz Denizbank KGF destek hattına 0 212 355 10 55 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz

        Hangi Bankalar Nefes Kredisi Veriyor?

        Denizbank,

        Vakıflar Bankası,

        Ziraat Bankasıdır.


        Esnafa destek müjdesi! Ödemeler başladı... İşte detaylar

        Basit usulde vergilendiren küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750 diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı.

        Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.

        İşyerleri pandemi dolayısıyla kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi.

        Böylece bu esnafımız da 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.

        Üçüncü fazda ise Halkbank'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi.

        Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının yüzde 3 oranında destek kararı alındı.

        Bu konuyla ilgili çalışmalar sürerken yakında başvurular alınmaya başlayacak.

            *YENİ DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK

            -Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen lokanta restoran ve kafeler
            -Şartları taşıyan işletme sayısı 200 bin

            *ŞARTLAR NE OLACAK?

            -2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak
            -Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak
            -İşletmeler Ticaret bakanlığı sitesinden sorgu yapacak

            *ÖDEMELER NASIL OLACAK?

            -Cirosu 2020 yılında yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak.

            *KAÇ LİRA ÖDENECEK

            -Ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek yapılacak.

            -Miktar 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek

            *Hesap ne olursa olsun en az ödeme 2 bin lira olacak,

            ÖRNEK HESAP 1

            2019 cirosu: 2 milyon lira
            2020 cirosu: 800 bin lira
            Ciro kaybı: 1 milyon 200 bin lira
            Ödenecek destek: 1.2 milyon X % 3 = 36 bin lira

            ÖRNEK HESAP 2

            2019 cirosu: 80 bin lira
            2020 cirosu: 40 bin lira
            Destek hesabı: 40 bin X % 3 = 1.200 lira
            Ödenecek destek: 2 bin lira

            DESTEKLER PEŞ PEŞE GELDİ

            *Küçük esnafa para ve kira desteği başladı

            *Pandemiden etkilenen kapalı esnafa mücbir sebep ilan edildi.

            *Vergi beyannameleri ve ödemeleri açılana kadar ertelendi.

            *Halkbank'tan kredi kullanan esnafın taksitleri 6 ay ertelendi.

            *Borcu olan esnafa sağlık hizmeti 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

            *Yeme içme sektörüne ciro kaybı desteği açıklandı.

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            Haberler Ekonomi Esnaflar nefes kredisi alarak derin bir nefes alıyor! 50.000 TL veriliyor! Esnaf nefes kredisi veren bankalar listesi