Devletimiz salgın sürecinde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara para yardımı sağlayan kurumlardan biri de kaymakamlıklardır. Kaymakamlıklardan çalışan ya da çalışmayan herkese maddi destekler gelmeye devam ediyor. Peki, 2021 yılında da maddi anlamda destekler gelmeye devam ediyor. Kimlere hangi şartlar ile hangi yardımlar verilecek? Düzenli yapılan para yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mevzuatta yer alan ve takvim.com.tr olarak aşağıda bildirdiğimiz tüm başvuru koşullarına uyumlu olmaları gerekiyor.
2021 Kaymakamlık tarafından verilen para yardımları nelerdir?
İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:
Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde sunulan maaş yardımıdır.
Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.
Çocuk Yardımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek durumda bulunan ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.
Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.
Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.
Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.
Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.
Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.