BİM 2 Şubat aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar bugün başladı. Aktüel kataloğda yer alan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde yer alan indirimler dikkat çekerken Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası fiyatları merak ediliyor. İşte BİM 2 Şubat Salı aktüel kataloğu ürün listesi...

BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Casilli

Şortlu Saten Takım

• Kadın

• S-M-L