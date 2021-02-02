Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.02.2021 13:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 13:56
    ABONE OL

    2 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Kahve, iç giyim ve sofra ürünlerinde yeni fırsatlar

    nda pek çok fırsat yer alırken bugün satışa sunulan ürünlerin listesi araştırılıyor. 'de bu hafta Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata, Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası, Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret, Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata, Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi dikkat çekmeyi başaran ürünler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    BİM 2 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    BİM 2 Şubat aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar bugün başladı. Aktüel kataloğda yer alan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde yer alan indirimler dikkat çekerken Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası fiyatları merak ediliyor. İşte BİM 2 Şubat Salı aktüel kataloğu ürün listesi...

    BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Casilli
    Şortlu Saten Takım
    • Kadın
    • S-M-L

    Casilli
    Batik Baskılı Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    Comfort Family
    Kadın 3'lü Çorap
    • 36-40 numara

        Naturalove
        Baskılı Desenli Çanta

        Pink Panda
        Vanilyalı Pembe Gofret
        • 4x100 g

        Saban
        Kırmızı Mercimek
        • 2,5 kg
            Haberler Ekonomi BİM 2 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Kahve, iç giyim ve sofra ürünlerinde yeni fırsatlar