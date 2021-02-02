Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 18 civarlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.