Araba piyasası büyük ölçüde artış göstermekle birlikte bu süreçte 100.000 TL'ye satın alınabilecek araçlar hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.
100.000 TL'ye alınabilecek arabalar
Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.500 TL
Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL
Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL
Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL
Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL
Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL