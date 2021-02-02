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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 16:27
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    • 02.02.2021 16:27
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    10.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları

    Acil nakit gereksinimi yaşayan vatandaşların gereksinim kredisisi ilk seçimleri oluyor. ve ihtiyaç kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın!

    Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu krediler kullanılırken de kamu bankaları özel bankalara oranla daha çok tercih ediliyor. Bu bağlamda 10.000 ve 100.000 TL hızlı kredi veriliyor.

    DENİZBANK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI

    "Örnek ödeme tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL, maksimum vade 36 aydır. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir.

    Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı", kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 50 yaş baz alınmıştır. Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 105.89 TL, 24 ay vadede 145.96 TL, 36 ay vadede 223.94 TL'dir.

    Kampanyada sunulan faiz oranı, bankamızda kredi kartı olan veya yeni kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler için geçerlidir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır."

    100.000 TL KREDİ ÖDEME TABLOSU

        100.000 TL KREDİ ÖDEME TABLOSU

        10.000 TL KREDİ ÖDEME TABLOSU

        Hızlı Kredi Nedir?

        Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.


            Kredi Kayıt

            Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer. Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.

            Kaçırmamanız gereken bir kaç ayrıntı var. Bankaların hızlı kredi vermesindeki en büyük etken faiz oranlarıdır. Eğer hızlı krediye başvurup çektiyseniz, belli bir faiz oranını kabullenmiş olacaksınız. Kredi çekmek gelir düzeyini ciddi etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla bu masrafa girmeden önce mutlaka bir uzmanla görüşülmeli, kritikler yapılmalıdır. Hızlı kredilerde bulunan faiz oranı normal ihtiyaç kredilerindekinden biraz daha yüksek olduğunu unutmayın. Dolayısıyla kredinizden kesilecek olan hayat sigortanızı en düşüğe indirmeye ve en önemlisi ileride kredi çekebilmek için kredi puanınızı düşürmeden hamleler yapmalısınız.
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            Haberler Ekonomi 10.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları