10.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı! Hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları

Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu krediler kullanılırken de kamu bankaları özel bankalara oranla daha çok tercih ediliyor. Bu bağlamda 10.000 ve 100.000 TL hızlı kredi veriliyor.
DENİZBANK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI
"Örnek ödeme tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL, maksimum vade 36 aydır. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir.
Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı", kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 50 yaş baz alınmıştır. Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 105.89 TL, 24 ay vadede 145.96 TL, 36 ay vadede 223.94 TL'dir.
Kampanyada sunulan faiz oranı, bankamızda kredi kartı olan veya yeni kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler için geçerlidir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır."
100.000 TL KREDİ ÖDEME TABLOSU