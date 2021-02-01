Ve kesinleşti! Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti. Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlara da zam yapıldı. 2021 yılı itibariyle zamlanan sosyal yardımların kaç TL oldukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan veya bir başka geliri bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen yaşlılık aylığına da zam geldi. Buna göre şartları uyan ve başvuruları kabul edilen bu vatandaşlara verilen 711 TL aylık sosyal yardım 763 TL'ye çıkarıldı.
Devlet destekleri!
Kreş Yardımı Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi