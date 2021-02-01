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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 09:08
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    • 01.02.2021 09:08
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    Ve kesinleşti! Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti

    Türkiye'de 2021 senesi ile birlikte minimum fiyat, emekli ve memur ücretlerine zamlar yapıldı. Senenin ilk yarısı için memur ücret katsayısı ise 0,165786 olarak tanımlandı. Memur ücret katsayısına bağlı olan sosyal takviyeler de buna bağlı olarak zamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen sosyal takviyeler yüzde 7,36 oranını fazlalaştırdı. Yeni sosyal yardım miktarları kaç TL oldu? 2020 Temmuz-Aralık döneminde 1.544 TL olarak verilen evde bakım maaşı ile beraber 2021 Ocak-Haziran dönemi için 1.657 TL oldu. Engelli vatandaşlara verilen sosyal yardım olan engelli aylığına da zam yapıldı.

    takvim.com.tr
    Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti

    Ve kesinleşti! Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti. Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlara da zam yapıldı. 2021 yılı itibariyle zamlanan sosyal yardımların kaç TL oldukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan veya bir başka geliri bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen yaşlılık aylığına da zam geldi. Buna göre şartları uyan ve başvuruları kabul edilen bu vatandaşlara verilen 711 TL aylık sosyal yardım 763 TL'ye çıkarıldı.

    Devlet destekleri!

    Süt Parası Ödemesi

    Bakıcı Ödemesi

    Çeyiz Destek Ödemesi

    Kreş Yardımı Ödemesi

    İş Görememezlik Ödemesi

    Eğitim Desteği

    Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

    Doğum İzni Ödemesi

    Cenaze Yardım Ödemesi

    Doğum Parası Ödemesi

    Yol Yardımı Ödemesi

        Hastalık ve yolluk parası

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalığı olan kişilerin tedavi görebilmesi için yeterli maddi kaynağın bulunamaması halinde ödeme yapıyor. Bu ödemeler şu şekilde oluyor; Örneğin, Bolu'da yaşıyorsunuz. Bolu Devlet Hastanesi'nde olmayan bir tedavi için sizi Ankara'ya sevk ettiler. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara'ya gidebilmeniz ve tedavinizi olabilmeniz için ödeme yapıyor.

        Bu nedenle eğer devlet hastanesinde tedavi görürken bir ilden başka bir ilde bulunan devlet hastanesine sevk edildiyseniz SGK'dan rahat bir şekilde yolluk parası alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken SGK'ya kimlik belgeniz ve sevk kâğıdınız ile beraber gitmeniz olacaktır.

        EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU?

        2020 Temmuz-Aralık döneminde 1.544 TL olarak verilen evde bakım maaşı 2021 zammı ile beraber 2021 Ocak-Haziran dönemi için 1.657 TL oldu. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlar için ailelerine veya bakımlarını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım maaşının maddi şartları da asgari ücrete yapılan zamla değişti. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içinde kişi başı düşen ortalama gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az alması gerekiyor. 2021'de bu rakam 1.705 TL'ye çıktı. Evde bakım maaşı alabilmek için bakıma muhtaç vatandaş dahil 4 kişilik bir ailenin aylık hane geliri 6.820 TL'den az olmalı. Bunun üzerinde hane geliri olanlar bu sosyal yardımdan yararlanamayacaklar.

        2021 ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

        Engelli vatandaşlara verilen sosyal yardım olan engelli aylığına da zam yapıldı. Bir başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek olan veyüzde70 engeli bulunan 18-65 yaş arasındaki yoksul vatandaşlara 2020 Temmuz-Aralık arasında verilen aylık 851 TL'lik yardım 2021 Ocak-Haziran dönemi için 913 TL'ye çıkarıldı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ama yüzde 40-69 arasında engeli bulunan yoksul vatandaşlara verilen engelli aylığı ise 567 TL'den 608 TL'ye yükseltildi. 18 yaşın altında bulunan ve en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere yapılan sosyal yardım ise 608 TL'ye çıkarıldı.

            YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ TL'YE ÇIKTI?

            Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan veya bir başka geliri bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen yaşlılık aylığına da zam geldi. Buna göre şartları uyan ve başvuruları kabul edilen bu vatandaşlara verilen 711 TL aylık sosyal yardım 763 TL'ye çıkarıldı.
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            Haberler Ekonomi Ve kesinleşti! Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti