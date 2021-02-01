KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?

Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.