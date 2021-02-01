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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 10:24
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    • 01.02.2021 10:24
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    mı? 2021 ndan kimler faydalanabilecek? var mı?

    2021 yılı içerisinde kredi sici affı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye başladı. Kredisi sicil affı için bakanlık tarafından yapılan çalışmada bazı kıstaslar gelmeye başladı. ile birlikte bankalarda adı kırmızı çizgi ile çizilmiş kara listede bulunan vatandaşlar, tekrar kredi çekebilecekler. Kanunu'ndan yararlanmak isteyen kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde kişinin tüm kredi borçlarını yapılandırması gerekiyor. Borçlarını yapılandırmak için mı araştıran vatandaşlar ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Kredi sicil affı çıktı mı? 2021 kredi sicil affından kimler faydalanabilecek?

    Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlar, kara listede bulunanlar kredi kartı alabilir mi, kara listeden nasıl çıkılır araştırıyordu. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Peki Kredi Sicil Affı çıktı mı?

    KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?

    Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.

    KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?

    Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.

        KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

        Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir.

        Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.
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        Haberler Ekonomi Kredi sicil affı çıktı mı? 2021 kredi sicil affından kimler faydalanabilecek? Kara listede olanlara müjdeli haber var mı?