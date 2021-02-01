Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlar, kara listede bulunanlar kredi kartı alabilir mi, kara listeden nasıl çıkılır araştırıyordu. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Peki Kredi Sicil Affı çıktı mı?
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.