Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı! 6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! İşte alma yöntemi... Toplum Gönüllüleri Vakfı, belirlenen başvuru kriterlerini yerine getiren öğrencilere 6 ay boyunca 1.500 TL burs verecek. Trendyol & TOG Eğitim Bursu başvuruları 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak alınacak. Öğrencilerin başarı durumu ve ailelerin gelir durumu burs sonuçlarında belirleyici olacak. Peki TOG geri ödemesiz burs başvurusu nasıl yapılır? İşte TOG Vakfı burs başvuru ekranı!
TOG VAKFI EĞİTİM BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Trendyol-TOG Eğitim bursu başvuruları kapsamında 50 öğrenciye aylık 1500 TL burs olanağı sağlanacak. Başvurular 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında aşağıda bulunan başvuru formu üzerinden alınacak. Değerlendirme süreci sonrasında kısa listeye giren öğrencilerle Şubat ayı içerisinde burs mülakatları gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için adayların gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.
TOG VAKFI BURS BAŞVURUSU YAPMA LİNKİ
https://form.jotform.com/TOG/trendyoltogegitimfonubasvuruformu
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Trendyol & TOG Eğitim Bursu'na başvuru yapabilecek adayların aşağıdaki üniversite ve bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.
Boğaziçi Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bu burs fonuna başvuru yapabilirsiniz.
Türkiye geneli yerleşilen puan türünde üniversite giriş başarı sıralamalarına sahip olan
adayların formları değerlendirilirken önceliklendirilecektir.
Hazırlık, 1 ve 2 sınıflar için ilk 200'de sıralanan öğrenciler,
3 ve 4 sınıflar için ilk 1.000'de sıralanan öğrenciler
Burs başvurusu yaparken aynı zamanda belirli belgelerin de sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki belgelere ulaşabilir
olduğunuzdan emin olunuz.