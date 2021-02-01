Aylık 1500 TL geri ödemesiz başvuru ekranı | 6 ay boyunca toplam 1500 TL lira verilecek! İşte alma yöntemi

BAŞVURU YAPARKEN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER!

Sisteme yüklemeniz gereken belgeler;

Tüm aile fertlerinin gösterildiği ''Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği''

Yeni sınıflar için ÖSYM sonuç belgesi

Ara Sınıflar için 2019-2020 Akademik Dönemi Yıl Sonu Transkripti

Annenizin gelir durumunu gösteren belge

Babanızın gelir durumunu gösteren belge

Burs başvurusu olumlu değerlendirilen adaylardan beklenecek olan burs sorumlulukları

Burs almaya hak kazananların Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın öğrenci kulüplerinde,

topluluklarında veya proje gruplarında gönüllülük yapmaları ve yıl sonu başarı

ortalamalarının 3,00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Tüm bu süreçler Toplum

Gönüllüleri Vakfı tarafından takip edilecektir. Forma yazmış olduğunuz bilgilerin (Üniversite başarı sırası, aile geliri, gönüllülük ile ilgili sorular

v.b.) doğruluğu ile ilgili bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde başvurunuz iptal edilecektir.