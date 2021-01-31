Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir. Sadece bir gün geç yapılan sigorta kaydının emeklilik üzerinde oldukça büyük etkisi olabiliyor. Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.