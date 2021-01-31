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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 17:42
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    • 31.01.2021 17:42
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    ’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce... 8 yıl erken emekli olmak için ilgili detaylar

    Emeklilik iş hayatının içinde olan bireylerin bir ömür boyu çalıştığı huzur dolu günlerdir. Ancak emekliliğe ulaşmak yeni düzenlemelerden sonra iyice zor hale gelmiştir. Özellikle 65 yaşın emeklilik yaşı olarak belirlenmiş olması birçok vatandaşın emekli olmak için yıllarca beklemesine neden olmaktadır. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir. Sadece bir gün geç yapılan sigorta kaydının emeklilik üzerinde oldukça büyük etkisi olabiliyor.

    SGK’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce...

    Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir. Sadece bir gün geç yapılan sigorta kaydının emeklilik üzerinde oldukça büyük etkisi olabiliyor. Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.

    8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?

    Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.

    Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.

        4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında Bağ-Kur tescili olanlar ise Bağ-Kur kayıtları silinse dahi tescil süresini geriye götürme hakkına sahip.

        Hizmetler Birleştirilebilir

        Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir. Kurumlar arasındaki çalışmalar belli yöntemler ışığında birleştirilmekte, emekli olunacak olan kurum buna karar vermektedir. Bir birey çalışma hayatı içinde Emekli Sandığı'na, Bağ-Kur ve SSK'ya tabi olarak çalışabilmektedir.

        Bireyin tüm kurumlarda sigortalı olarak geçirmiş olduğu günler prim gününü oluşturmakta ve prim gününün artmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu birleştirmeye erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar içinse doğum borçlanması eklenebilmekte ve gün sayısı artırılabilmektedir, geçmiş dönemlerde 16 ay veya 12 ay askerlik yapan bireyler için askerlik borçlanması prim gününün daha erken doldurulmasına katkı sağlamaktadır, yine kadınlar içinde doğum borçlanmaları daha erken emekliliğin önünü açmaktadır.

            Çalışılan günlerin tamamının birleştirilmesi ile çalışan kişinin sigortalılık süresi ve prim günü ortaya çıkarılmakta, emeklilik için kalan prim günü ve sigortalılık süresi tespit edilebilmektedir.
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            Haberler Ekonomi SGK’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce... 8 yıl erken emekli olmak için ilgili detaylar