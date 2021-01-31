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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 15:19
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    • 31.01.2021 15:19
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    ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce TL almak mümkün..! İşte detaylar... Devlet hemen veriyor..!

    ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce TL almak mümkün..! İşte detaylar... Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar muhakkak mevzularda yurttaşları teşvik etmek mazeretiyle veya direk olarak vatandaşlara destek için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Aktif olarak çalışan annelerin doğum yapmalarının ardından mecburi izne ayrılmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu süre zarfında, doğum yapan annelere doğum parası vermektedir.

    takvim.com.tr
    PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce TL almak mümkün..!

    Devlet tarafından verilmekte olan birçok destek bulunmaktadır. destekler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara yardım için uygulanmaktadır. Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır. Devlet, zaman zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara maddi destek veriyor. Bu maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Kira yardımı, çocuk parası, doğum yardımı ve evde bakım parası en çok ihtiyaç duyulan yardım türlerinden…. Peki, devletin ödediği tüm sosyal yardımlar neler; devlet kimlere yardım ediyor?

    Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır.

    -Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir

    -Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir

    -Annenin üçüncü çocuğunun olması durumunda 600 TL şeklinde ödenmektedir

    -3 çocuktan sonra olan her çocuk için 600 TL yardım sağlanmaktadır.

    Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

    Yardıma muhtaç ailelere, ikiz üçüz gibi çoklu doğum sonrası 0-24 ay arası çocukların bakımları için çocuk başına 150 TL ödeme yapıyor ve bu ödemeler 2 ayda bir defa yapılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürmektedir.

        Doğum Parası için Nereye Başvurulur?

        Doğan çocuk sayısına göre, doğum parası değişiklik göstermektedir. Doğum parası için talep edilen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını, ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsi olarak iletebilirler. Başvuru esnasında vatandaşların yanında, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının bulunması yeterlidir.

        SGK 2021 Çeyiz Yardımı

        Yetim kalan kız çocuklarına çeyiz yardımı yapılmaktadır. SGK ve Bağkurlu anne babanın, hayatlarını kaybetmeleri durumunda kız çocuklarına çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır.24 Maaş tutarındaki ödeme kız çocuğu evlendiğinde toplu olarak ödenmektedir.

        Yardıma Muhtaç Engelli için 818 TL Yardım!

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca 2020 yılında bir diğer büyük destek muhtaç engellilere yönelik yapılmaktadır. %40 ve üzeri, SGK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetim ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL tutarında ödeme yapmaktadır.

        Barınma Desteği Nedir?

        Barınma Desteği de en unutulan desteklerden biridir. 18 yaş üstü kişiler başvuruda bulunabilirler. Barınma desteği başvurusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şubelerine yahut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il/ilçe şubelerine yapılmaktadır.

        Şartlı Eğitim Desteği Nedir? Nasıl Alınır?

        Bir diğer adı şart eğitim yardımı olan Şartlı Eğitim Desteği'nde ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL, liseye giden kız çocukları için aylık 60 TL, erkek çocukları için 50 TL'dir.Ödemeler iki aylık olarak PTT hesaplarına yapılır. Yardımdan faydalanabilmek için hanede yaşaya hiç kimsenin SGK kaydının olmaması gerekir.

            Kadınlar için Muhtaç Aylığı Nasıl Alınır?

            Eşleri vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlar için aylık 275 TL ödeme yapılır. Ödemeler 2 ayda bir defa olmak üzere toplam 550 TL tutarında yapılır.Elektrik Desteği Nasıl Alınır?Kronik rahatsızlığı nedeni ile cihaza bağlı olarak yaşayan hastalar elektrik desteği alabilir. Elektrik faturasının 200 TL'ye kadarlık kısmı devlet tarafından karşılanır.

            Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

            Askere giden kişi şayet evliyse resmi nikâhı olan eşi, bekâr ise annesi, anne hayatta değilse de babası başvuru yapma hakkına sahiptir. 2 ayda bir defa 550 TL PTT aracılığı ile ödemelerini alırlar. Şuan için en fazla ödeme 12 aydır. Muhtaç asker ailesi yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce TL almak mümkün..! İşte detaylar... Devlet hemen veriyor..!