Devlet tarafından verilmekte olan birçok destek bulunmaktadır. destekler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara yardım için uygulanmaktadır. Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır. Devlet, zaman zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara maddi destek veriyor. Bu maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Kira yardımı, çocuk parası, doğum yardımı ve evde bakım parası en çok ihtiyaç duyulan yardım türlerinden…. Peki, devletin ödediği tüm sosyal yardımlar neler; devlet kimlere yardım ediyor?
Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır.
-Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin üçüncü çocuğunun olması durumunda 600 TL şeklinde ödenmektedir
-3 çocuktan sonra olan her çocuk için 600 TL yardım sağlanmaktadır.
Doğum Yardımı Nasıl Alınır?
Yardıma muhtaç ailelere, ikiz üçüz gibi çoklu doğum sonrası 0-24 ay arası çocukların bakımları için çocuk başına 150 TL ödeme yapıyor ve bu ödemeler 2 ayda bir defa yapılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürmektedir.