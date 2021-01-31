Netleşti! Şuanda ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları tasarruf etmeye yöneltmek amacı ile başlatılan konut hesabı her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir detay bulunuyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev almak isteyenler için sevindirici bir detay bulunmakta. Devlet, geri ödemesiz hibe desteği programı 2021 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor.
DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.
60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.
Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.