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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 14:28
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    • 31.01.2021 15:35
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    Netleşti! Şuanda ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı

    yardımlı hibe programlarına vatandaşların hem tasarruf hem de ev sahibi olması emeliyle devlet dayanağı meblağı fazlalaştırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe dayanağı programı 2021 senesi için ilk kez konut alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriliyor. Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı

    Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları tasarruf etmeye yöneltmek amacı ile başlatılan konut hesabı her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir detay bulunuyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev almak isteyenler için sevindirici bir detay bulunmakta. Devlet, geri ödemesiz hibe desteği programı 2021 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor.

    DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

    Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

    36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

    48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.

    60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.

    Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

        DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE İLE EV ALMAK İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURMAK GEREKİR, ŞARTLAR NEDİR?

        Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır. Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir. Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.

        DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

        Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

        36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak. 48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak. 60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.
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        Haberler Ekonomi Netleşti! Şuanda ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı