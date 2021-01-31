Netleşti! Şuanda ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları tasarruf etmeye yöneltmek amacı ile başlatılan konut hesabı her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir detay bulunuyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev almak isteyenler için sevindirici bir detay bulunmakta. Devlet, geri ödemesiz hibe desteği programı 2021 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor.