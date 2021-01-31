Gözler oradaydı! Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor! O bankalara borcu olanlar...

Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor! Esnaflara gelen kredi borcu erteleme müjdesinin ardından bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi gündemde. Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır. Bazı bankaların kredi borcunu ertelese de belirli bir oranda asgari ödeme tutarı ödeme şartı sunduklarını da ifade etmek isteriz.
Esnafların Halkbank'a olan kredi borçlarının 6 aylık taksitlerinin ertelenmesinin ardından çiftçilere de iyi haber geliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere kullandırılan kredilerin yapılandırılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Kayaoğlu, kredi borçları için beklenen adımın atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiler için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini, borçlar hakkında düzenlemenin yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.
Maliye Bakanlığının çiftçi borçlarının 6 ay ya da 1 yıl süre ile ertelenmesi konusunda hazırlık yaptığı açıklandı. Çalışmalarda bir başka detay da dikkatleri çekti. Söz konusu erteleme süresinin yetersiz olması durumunda bir erteleme daha olabileceği aktarıldı.