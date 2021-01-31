Fiyatlar hallaç pomuğu gibi değişti! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklardan binlerce lira fazla isteniyor! Buna dikkat edin... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin belli bir süre durması ikinci el araba fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. İkinci el araçlardaki yükseliş fırsatçıları da harekete geçirdi. Türkiye'de henüz yeni satışa çıkan Volkswagen Caddy anında ikinci ele düştü ve ikinci el fiyatı sıfırın üstünde gerçekleşti. Koronavirüs salgını ile beraber yapımı duran sıfır taşıtlar, çoğalan arzı karşılayamayınca ikinci el vasıta piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatları yüzde 20'lere kadar düştü. Fakat fiyatlar Şubat sonu patlayacak yüzde 40 yüzde 60...
''PİYASA ARTIK DURDU''
Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü
YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK
Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.