EPTTAVM 5 LT ayçiçek yağı satışı ve fiyatları! PTT AVM online ucuza yağ satın alma ekranı

PTT "pttavm.com" adresi üzerinden ayçiçek yağı satacak. Peki PTT ayçiçek yağı litrelik ve 5 lt satışı fiyatları ne kadar? PTT ayçiçek yağı kaç para? Tarım kredi ayçiçek yağı 5 lt fiyatı pttavm.com'da ne kadar? 5 lt ayçiçek yağı en ucuz nerede satılıyor? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.
PTT AYÇİÇEK YAĞI SATIŞI VE FİYATLARI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.
İNDİRİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PTT Avm sayfasında TMO, AOÇ, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerinin satılacağına yer verilmişti. Ancak henüz o ürünler satışa sunulmadı. Önümüzdeki günlerde ürünlerin eklenmesi bekleniyor.