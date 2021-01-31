Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye eve kapandı. Hatta iş hayatı bile evden yürütülmeye başlandı. Hal böyle olunca elektrik faturaları da katlandı. Peki elektrik faturasını nasıl düşürebiliriz? Buzdolabındaki bir detay elektrik tasarrufu sağlıyor, bunu biliyor muydunuz? Peki, Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik faturasını düşürmenin yolları nelerdir? İşte madde elektrik faturasının düşürmenin yolları... Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yapılan açıklamada, elektrik faturalarında tasarruf sağlamak için çamaşır yıkama alışkanlıklarından mutfak aletlerinin kullanımına kadar dikkat edilecek bazı küçük kurallar konusunda ipuçları yer aldı.
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.
-Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.