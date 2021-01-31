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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 12:19
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    • 31.01.2021 12:20
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    Bankalardan son dakika çılgın i yarışı: 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

    Bankaların faiz oranları artmaya devam ediyor. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için bankaların 31 Ocak 2021 tarihli güncel 32 günlük faiz oranları listesi ile en yüksek faiz hesaplama detaylarını verdik. 32 günlük hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

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    Bankalardan çılgın mevduat faizi yarışı! 50.000 TL birikimi olan...

    Bankalardan çılgın mevduat faizi yarışı: 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ocak 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

    Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

    CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Bankalardan son dakika çılgın mevduat faizi yarışı: 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu