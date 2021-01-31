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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 09:30
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    • 31.01.2021 09:30
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    Alamayanlara 2. şans! Gıda zamları sonrası 'ten başvurana 1000 TL sonucu ve yeni başvuru son dakika açıklaması

    Gıda zamları sonrası 'ten başvurana 1000 TL sonucu ve yeni başvuru son dakika açıklaması... 1000 TL sosyal yardım paraları için başvuru işlemleri 2021 yılında da devam ediyor. tarafından sağlanan ve ödemelerin üzerinden yapıldığı 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanamayan vatandaşların sağlamaları gereken şartlar ve başvuru adresleri sayfamızda. 1000 TL sosyal destek paralarına hafta içi günlerde müracaat yapacak olan vatandaşlar müracaatlarını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaktır. Peki 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? Son dakika i! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    Gıda zamları sonrası e devlet'ten başvurana pandemi 1000 TL sonucu...

    Gıda zamları sonrası e devlet'ten başvurana pandemi 1000 TL sonucu ve yeni başvuru son dakika açıklaması... E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile pandemi sürecindeki destek devam ediyor. Faz 3 olarak ilan edilen E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını duyurduğu süreç, değerlendirme işleminin ardından kişinin uygun görülmesi halinde hesabına 1000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanıyor. Dönemsel muhtaçlık kriteri üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bu paralar vakıflar üzerinden dağıtılacak. Peki, E-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    1000 LİRA SOSYAL YARDIM PARALARI

    1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanacak. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın, Türkiye geneli her ilçede yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonunda ödemeler yapılacak.

    1000 TL yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul bu ödenekten hiç faydalanmamış olmak. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1000 TL almış olanlar yada 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olup hesabına 1000 TL yatıranlar ödemelerden 2021'de de yararlanamayacak. 1000 lira sosyal yardımı hiç almamış olanlar başvuru yapabilecek.


        1000 TL İÇİN YENİ SONUÇLAR GELDİ

        e Devlet kapısı üzerinden yapılan açıklamada pandemi sosyal destek ödemesinde yeni sonuçların açıklandığına yer verildi. Pandemi sosyal destek başvuru sonucunuzu öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına gidebilirsiniz.

        1000 TL SONUCU AÇIKLANMAYAN NE OLACAK? NE YAPACAK?

        Pandemi sosyal destek ödemesi başvuru sonucu açıklanmayan vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin SYDV'ler aracılığıyla yapılacağına yer verildi. Sonucu açıklanmayan kişilerin bulundukları il ve ilçedeki kaymakamlık bünyesindeki SYDV'ye müracaat etmesi gerekmektedir.

        1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi
        2-Salı
        4-Çarşamba
        6-Perşembe
        8- Cuma

        günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

        Sosyal Yardım Başvuru ve Sorgulama İşlemi

        Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama e Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E devlet sistemine giriş yaparak hesabınıza sosyal yardım yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

            DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?

            Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.

            1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.

            HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

            1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

            Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.

                BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

                e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

                Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

                Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

                SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

                AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

                Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

                Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

                Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

                Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

                Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

                5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

                5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

                Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

                İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

                İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

                4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

                Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.

                Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.

                İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.

                3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.
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                Haberler Ekonomi Alamayanlara 2. şans! Gıda zamları sonrası e devlet'ten başvurana pandemi 1000 TL sonucu ve yeni başvuru son dakika açıklaması