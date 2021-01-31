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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 14:07
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    • 31.01.2021 14:07
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    ? anında alın! E-devlet üzerinden sizin ve nizin kimlik bilgileri ile hemen başvuru yapabilirsiniz

    ? anında alın! Pandemi sürecinde yüz binlerce vatandaşa 1000 TL nakdi yardımı yapılacak. Şimdiye kadar milyonlarca kişi başvuru yaparken 1 milyona yakın kişiye korona nakdi yardımı yapıldı. kapısı üzerinden yayımlanan açıklamada hafta içi sadece TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuru ekranının açıldığına yer verilirken, hafta sonu herkes için başvuru ekranının açıldığına yer verildi. 3. faz destek ödemelerinin ardından 4. faz destek ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdi gündemde bu yok. ının kontrol altına alınması sonrası işyerlerinin açılması ve hayatın normalleşmeye başlaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    1000 TL anında alın! E-devlet üzerinden sizin ve ailenizin kimlik bilgileri...

    e Devlet kapısı üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1000 TL korona nakdi yardımı başvuru sonuç ekranın güncellendiğine yer verilirken, başvuru sürecinde son durumun da açıklandığı bildirildi. İşte 1000 TL korona nakdi yardım başvuru sonuç ekranı. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

    4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.

    Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.

    İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.

    3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.

        3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

        Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

        1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.

        HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

        1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

        Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.

            BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

            e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

            Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

            Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

            SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

            AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

            Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

            Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

            Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

            Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

            Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

            5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

            5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

            İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

            İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar,

            KİMLER SOSYAL DESTEK NAKDİ YARDIMDAN YARARLANAMAZ?

            * 5510 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kamu işçisi olarak çalışanlar,

            * 5510 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kamu işçisi olarak çalışanlar,

            * SGK emekli aylığı alanlar,

            * SGK'dan geliri olanlar,

            * İŞKUR İşsizlik Maaşı alanlar,

            * İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği alanlar.
                Haberler Ekonomi 4. faz başladı mı? 1000 TL anında alın! E-devlet üzerinden sizin ve ailenizin kimlik bilgileri ile hemen başvuru yapabilirsiniz