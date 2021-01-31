Sigaraya zam var mı sorusu tiryakiler tarafından sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yeni yıla girmemizle birlikte markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigarada ÖTV oranında indirim yapıldı ve maktu vergi tutarı ise artırıldı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gelecek haftalarda herhangi bir zam olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL