Toplam 17 ilde görülmüştü! Mutasyonlu virüs hangi illerde? Mutasyonlu virüs nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 17 ilde mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı ve detaylı bilgiler verdi. Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü sorusuna da yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Peki mutasyonlu virüs nedir? Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini açıklayan Koca, "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" bilgisini vermişti.
MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde mutasyonlu virüs görüldüğünü belirtti. Ancak bu illerin hangileri olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?
Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.
RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.
Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.
MUTASYONLU VİRÜS NE KADAR TEHLİKELİ?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonla ilgili çok fazla sayıda haber ve bilgi çıkmış durumda. Dünyadan da sürekli bilgi geliyor. İngiltere'de başlayan mutasyonların duyurulmasıyla birlikte hepimiz alert olduk. Burada en büyük merakımız 'mutasyonun hastalık şiddeti üzerine etkisi ne olacak?' Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de.
Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' ifadelerini kullandı.