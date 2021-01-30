Kredi çekmeyi düşünenler ve nakit para ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber verildi. Bütün bankaların kredi onayı için bazı şartlar yer alıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul ediyor. Bu bağlamda nakit ihtiyacını sağlamak adına kredi çekecekler ise başvuru şartlarını ve geri ödeme planını öğrenmek istiyor.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.