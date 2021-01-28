İkinci el araç fiyatlarının sürekli artışta olması ve inmemesi nedeniyle vatandaşlar, ikinci el arabayı yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Bu nedenle 2021 yılında ikinci el araba fiyatları nasıl olacak araştırılıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız" açıklaması yaptı.
İkinci elde önce yüzde 40 zam, sonra yüzde 15 indirim
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte, araç satış sayılarında da yüzde 50 oranında düşme yaşandığını açıkladı.
Erkoç, 2020 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre satılan araç sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşün de devam ettiğini söyledi.
2020 yılında pandeminin etkisiyle sıfır araç pazarındaki aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele yönelik talep artışı yaşandığını hatırlatan Aydın Erkoç, bunun ilk etapta fiyatları yükselttiğini ancak Ekim ayından itibaren düşüş yaşandığını aktardı.
Şu anda ikinci el otomobil fiyatının yüzde 15 gerilediğini ifade eden Erkoç, yılın tamamında 9 milyonun üzerinde satış gerçekleştiği bilgisini verdi.