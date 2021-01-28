



2.el araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Tekeri ayağınızla şöyle bir yokladınız ve hatta elinizi çenenize götürüp düşüncelere daldınız. Şimdi ne olacak? İkinci el bir araç hakkında bilgi edinmek için dedektif olmaya gerek yok, zekice bazı incelemeler yapmak size araçla ilgili çok şey söyleyebilir. İşte ikinci el bir arabayı incelerken dikkat etmeniz gerekenler:

Otomobili incelemek için

Mutlaka aydınlık bir hava seçin. Nasıl ki aracın fotoğrafını çekmek için gece uygun değilse, yağışlı havalar da arabayı görmek için uygun değiller. Çünkü çoğu satıcı zaten arabayı size göstermeden önce cilalamış olacaktır ve yağmur damlaları da birçok çiziği ve pası çok güzel gizleyecektir.

Aracı incelemeye tercihen arabalardan anlayan bir arkadaşınızla gitmeniz daha avantajlı olacaktır. Hem ikinci bir göz olarak, hem de arabadan çok hoşlanırsanız göremeyebileceklerinizi arkadaşınız görebilir.