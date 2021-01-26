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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 09:33
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    • 27.01.2021 09:33
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    Sudan ucuza ikinci el otomobil! 15 bin TL, 18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

    İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları... Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.

    takvim.com.tr
    18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!

    Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Araba maliyetlerinin yüksek olması taşıt sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun maliyete araba sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet ihtimaller sunuyor. Sahiplerinin mükellefliklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen taşıtlar rayiç maliyetlerinin çok daha altına bulabiliyor. Tamamen legal olan bu satışlara ait olarak taşıtlar yerinde de görülebiliyor. Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.

    TÜBİTAK BİLGEM OTOMOBİL İHALE İLANI

    a) Adı: TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
    b) Adresi: Barış Mah., Dr.Zeki ACAR Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
    c) Telefon numarası: 0262 675 36 52
    ç) Faks numarası: 0262 675 36 14
    d) Elektronik Posta Adresi: bilgem.ihale@tubitak.gov.tr
    c) Taşıtların görüleceği yer: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ


    İşte satışa çıkan bazı otomobiller:

    2016 model Renault Megane dizel

    İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
    Muhammen bedeli: 100 bin lira


        2017 model Honda Civic benzinli

        İhale başlangıç bedeli: 116 bin lira
        Muhammen bedeli: 220 bin lira


        2017 model Opel Mokka dizel

        İhale başlangıç bedeli: 85 bin 500 lira
        Muhammen bedeli: 165 bin lira


        2018 Fiat Egea dizel

        İhale başlangıç bedeli: 48 bin 500 lira
        Muhammen bedeli: 95 bin lira

            2017 model BMW 3.18 dizel

            İhale başlangıç bedeli: 207 bin 500 lira
            Muhammen bedeli: 405 bin lira

            2016 model Hyundai Tucson

            İhale başlangıç bedeli: 120 bin lira
            Muhammen bedeli: 235 bin lira

            2017 model Opel Crossland benzinli

            hale başlangıç bedeli 111 bin lira
            Muhammen bedeli: 220 bin lira


            2016 model Audi A6 dizel

            İhale başlangıç bedeli: 281 bin lira
            Muhammen bedeli: 548 bin lira

                2017 model Hyundai i20 benzinli

                İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
                Muhammen bedeli: 135 bin lira

                2016 model Nissan Qashqai benzinli

                İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira
                Muhammen bedeli: 185 bin lira

                2016 model Ford Focus dizel

                İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
                Muhammen bedeli 134 bin lira


                Peki ihaleye Nasıl katılım sağlanıyor?: İhaleye katılabilmek için belirlenen bankaya teminat yatırılması gerekiyor. İhaleyi kazanamazsanız teminatınızı icra dairesi banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarıyor.


                Buradan diğer araçlar görülebilir: https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.


                Her aracın muhammen bedeli var

                Otomobiller satışa çıktığında piyasadaki muhammen bedeli de alıcıya önceden bildiriliyor. Genelde ihaleler muhammen bedelin altında tamamlanıyor. Muhammen bedel, aracın piyasadaki rayiç fiyatını ifade ediyor.

                Aracı mutlaka inceleyin: İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.
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                Haberler Ekonomi Sudan ucuza ikinci el otomobil! 15 bin TL, 18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi!