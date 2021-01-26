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    • 27.01.2021 09:11
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    Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Araba almanın tam zamanı! İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları

    Araba almanın tam zamanı! Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Yeni yıla yeni bir araçla başlamak isteyen otomobil severler için; 2021 yılına özel Ocak ayında binek modellerinde; 100 bin TLye yüzde 0,99 faiz ve 24 ay kredi imkânı bulunan otomobil kampanyaları sunuyor. XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TLye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TLye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TLye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.

    takvim.com.tr
    Araba almanın tam zamanı! Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler

    Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: 2021 senesiyle beraber sıfır vasıta satın alacaklar da araba markalarını kampanyalarını inceliyor. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 24 bin TL'ye kadar indirim olanağı sunuyor. Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı. İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları..



    İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları

    KIA

    XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.

    SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TLye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TLye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TLye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.

    SEAT

    Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.

    SEAT yeni yılda gerçekleştirdiği kampanya ile Yeni Atecanın Xperience ve FR donanımlı versiyonlarında 24 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde; 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Ibizanın Style donanımlı versiyonunda 16 bin TLye varan indirim fırsatı bulunuyor.

    Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise; 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.

        FIAT

        Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HPlik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TLye varan indirim fırsatıyla.

        12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 09.01.2021 - 01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

        TOYOTA

        Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor.

        Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TLden, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TLden, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TLden, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TLden, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TLden, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TLden başlayan fiyatlarla dahil olacak.

        Açıklamaya göre, Türkiyede üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TLden C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TLden başlayan fiyatlarla sunulacak.

        Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak. Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.

        WOLKSWAGEN

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            HONDA

            Civic Sedan Hayalinize %0,49luk Faiz Oranıyla Sahip Olun Hayalinizdeki Civic Sedana hemen sahip olun diye aralık ayı boyunca %0.49 faiz oranıyla 12 ay vadeli 60.000 TLlik taşıt kredisi imkanı sizi bekliyor.

            Size özel kredi seçenekleri ile Civic Hatchback satın almak için en yakın Honda Showroomunu ziyaret etmeniz yeterli.

            CITROEN

            Berlingo Kombi modelinde 100.000 TL 30 Ay %0,99 ve 60.000 TL 20 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır. C3, Ce Aircross SUV ve C-Elysee modellerinde 80.000 TL 24 ay %0,69 faiz kampanyası bulunmaktadır. Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Space & Spacetourer modellerinde 50.000 TL 12 Ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır. Kampanyalar ve fiyatlar 2020 ve 2021 model yılı Citroen modellerinde 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerlidir..

            2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde ayda 4.500 TL taksit veya 120.000 12 ay %0 faiz veya 1 ay ötemeli %0 faiz kampanyaları sunulmaktadır.

            FORD

            Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz - Ford Focus model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 75.000 TL, 12 ay, %02 faiz - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 12 ay, %03 faiz

            Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,994 faiz - Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 130.000 TL, 12 ay, %0,495 faiz
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            Haberler Ekonomi Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Araba almanın tam zamanı! İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları