Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Araba almanın tam zamanı! İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları

Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: 2021 senesiyle beraber sıfır vasıta satın alacaklar da araba markalarını kampanyalarını inceliyor. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 24 bin TL'ye kadar indirim olanağı sunuyor. Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı. İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları..
İşte 2021 yılının ilk sıfır araç kampanyaları
KIA
XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.
SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TLye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TLye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TLye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.
SEAT
Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.
SEAT yeni yılda gerçekleştirdiği kampanya ile Yeni Atecanın Xperience ve FR donanımlı versiyonlarında 24 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde; 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Ibizanın Style donanımlı versiyonunda 16 bin TLye varan indirim fırsatı bulunuyor.
Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise; 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.