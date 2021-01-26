En az 5.000 TL yatırıp... Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları... Borçlu bireylerin borcuna karşılık el konulan bu vasıtalar, legal olarak bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve siz vasıta almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Banka şubeleri alıcıları tarafından ödenmeyen borçlara binaen, bireylerin mülk varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Şayet borç ödenmez ise, mülk varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale usulü ile yapılmaktadır. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz
Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
En az 5.000 TL yatırıp...
Örneğin 100.000 TL. değer biçilen bir otomobil için alıcı en az 5.000 TL. teminat tutarı yatırmak zorundadır. Teminatı yatıran alıcı, bankanın hazırlamış olduğu, Bankadan araç satış şartnamesini doldurur ve imzalar. Şartname içeriğinde;
Araçların hangi adreste bulunduğu ve istendiği takdirde hangi adresten görülebileceği,
Vergilendirme durumları,
Aracın satışına ilişkin, fatura, dekont ve KDV ödeme durumu,
İhaleye online olarak katılma yöntemli ve ayrıntıları,
Teklif verme ve arttırma yöntemi
Satış yöntemi ve ayrıntıları,
Teminat miktarı belirleme, yatırma ve diğer hususlar,
Bankanın Müşteri seçme hakkı,
Başvuru için gerekli evraklar ve belgeler,
Teklif verilmesi sonrası ihalenin başlaması ve süresi,
Satışın noterden gerçekleşme usulü,
Bankanın bildireceği diğer hususlar
bildirilir. Alıcı bu taahhütnameyi imzalayarak bankanın belirlemiş olduğu kuralları kabul ettiğini beyan eder. Bu şartnamenin her sayfası (alt kısmı) alıcı tarafından ıslak imza ile imzalanır.