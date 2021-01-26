Alt gelirliler ve ihtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden kurtuldu! Devlet duruma anında el koydu

1 Mayıs 2019'da başlayan 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması' bu yılda devam ediyor. Uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturası devlet tarafından ödeniyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.