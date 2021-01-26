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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 14:20
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    • 26.01.2021 14:24
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    Alt gelirliler ve ihtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden kurtuldu! Devlet duruma anında el koydu

    Dar kazançlıya elektrik tüketim yardımı uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu sene de devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay düzenli olarak 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin vatandaşı olması şartı aranacak. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?

    takvim.com.tr
    İhtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden kurtuldu!

    1 Mayıs 2019'da başlayan 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması' bu yılda devam ediyor. Uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturası devlet tarafından ödeniyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

    106 LİRAYA KADAR ÖDEME

    Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

    - 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 TL)

    - 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,02 TL)

    - 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 TL)

    - 5 ve daha fazla kişilik hanelerde aylık 150 kilovat saat (106,53 lira)

    ÖDEMELER PTT'DEN

    Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

        PTT ELEKTİRİK YARDIMI NASIL ALINIR?

        Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağladığı elektrik yardımları başvuruları ve ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteği için devletin sunduğu özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardıma PTT elektrik yardımı deniyor. Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve yine milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa sağlanan yardım, bu sene 2021 yılında da vatandaşlara sağlanacak. 2020 yılında en az 53 TL elektrik yardımı ödenirken, en fazla 106 TL olarak elektrik yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı PTT elektrik yardımı koşulları da belli oldu.

        2021 PTT ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU! HANGİ EVRAKLA NEREYE GİDİLECEK?

        PTT elektrik yardımı ile ilgili başvuruda bulunmak isteyenler ve elektrik yardımı almak isteyenler nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, elektrik yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Elektrik yardımı başvurusu yapılmıyor. PTT'den elektrik yardımı almak için herhangi bir başvuruya ihtiyacınız yok. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlar belirleniyor. BSYB üzerinden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara, elektrik ödemesi yardımı otomatik olarak yapılıyor.

        GELİR ŞARTI NE?

        Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

            SERBEST TÜKETİCİ OL UCUZA KULLAN

            Türkiye'de enerjinin yüzde 22'si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı 80 lira ve üzerinde olanlar (bunlara 'serbest tüketici' deniyor) elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak alabilecek. 2019 yılı için fatura limiti 94 liraydı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 için bu limiti 80 liraya düşürdü.
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