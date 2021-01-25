Çalışanlara yarım gün mesai ve tam maaş! Yarım gün mesai parası nereden alınır? İşte şartlar...

Çalışanlara yarım gün mesai, tam maaş! Doğum yapan kadın işçilere doğum izni bittikten sonra yarı çalışma tahsisatı ve izinlerle alakalı yasa çıkarıldıktan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulamaya başlandı. Özel sektör çalışanlarına uygulanan sistemle anneler çocuk rakamına göre yarım gün çalışıp bütün gün mesai ücreti alıyor. Analık izni bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapılabiliyor. Çoğul doğumlarda ise bu sürelere 30 gün, çocuğun engelli doğması hâlinde de 360 gün ekleme yapılıyor. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
YARIM ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması.
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
HANGİ BELGELER İLE NEREYE, NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.