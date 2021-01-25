Çalışanlara yarım gün mesai ve tam maaş! Yarım gün mesai parası nereden alınır? İşte şartlar...

Çalışanlara yarım gün mesai, tam maaş! Doğum yapan kadın işçilere doğum izni bittikten sonra yarı çalışma tahsisatı ve izinlerle alakalı yasa çıkarıldıktan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulamaya başlandı. Özel sektör çalışanlarına uygulanan sistemle anneler çocuk rakamına göre yarım gün çalışıp bütün gün mesai ücreti alıyor. Analık izni bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapılabiliyor. Çoğul doğumlarda ise bu sürelere 30 gün, çocuğun engelli doğması hâlinde de 360 gün ekleme yapılıyor. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.