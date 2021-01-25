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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 17:21
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    • 25.01.2021 17:21
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    4D'li taşeron işçilerin banka hesaplarına 29 Ocak’ta en az bin 101 lira para yatacak! ...

    İlave tediye işçilerin memur olması durumunda aldıkları ikramiye. 657 devlet memurları kanununda bulunan bu ikramiyeyi herkes alıyor. Her sene kamuya bağlı olarak çalışan işçilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Yılda ikişer taksit halinde yapılan ödemeler için bu sene heyecan başladı. İşçiler 2021 tediye ödemelerini ne zaman ve ne kadar alacaklarını merak ediyorlar. Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Her yıl Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere yapılan ödemeler, bu sene 29 Ocak'ta işçilerin banka hesaplarına yatırılacak.

    takvim.com.tr
    İşçilerin banka hesaplarına 29 Ocak’ta en az bin 101 lira para yatırılacak!

    Bu sene zamlı maaşların yanında ikramiye ödemeleri de merak konusu oldu. Yüz binlerce işçi tarafından araştırılan tediye ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit olarak ödenen tediye ikramiyelerinin hesaplara yatırılacak tarih belli oldu. Buna göre, kamuya bağlı olarak çalışan işçilerin banka hesaplarına 29 Ocak'ta en az bin 101 TL yatırılacak. İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.

    Tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar olarak ödenecek?

    Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Her sene Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere yapılan ödemeler, bu sene 29 Ocak'ta işçilerin banka hesaplarına yatırılacak. Peki, 13 günlük olarak yatırılan ücretlerden kim ne kadar faydalanacak?

    İkramiye ödeme tutarları ne kadar?

    Bürüt ücrete göre 3 bin 577- bin 101

    3 bin 700- bin 146
    4 bin-bin 239
    4 bin 250- bin 316
    4 bin 500- bin 394
    5 bin- bin 548
    5 bin 250- bin 626
    5 bin 500- bin 703
    6 bin- bin 858
    6 bin 500- 2 bin 013
    7 bin- 2 bin 168
    7 bin 500- 2 bin 323
    8 bin- 2 bin 478

        Kimler ilave tediye ödemesi alıyor?

        İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

        6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        Kamu iktisadi teşekkülleri,

        Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        Özel bütçeli idareler,

        Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

        İlave tediye nedir?

        İlave tediye işçilerin memur olması durumunda aldıkları ikramiye. 657 devlet memurları kanununda bulunan bu ikramiyeyi herkes alıyor.
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        Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçilerin banka hesaplarına 29 Ocak’ta en az bin 101 lira para yatacak! Taşeron işçi ikramiye zammı...