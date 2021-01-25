Bu sene zamlı maaşların yanında ikramiye ödemeleri de merak konusu oldu. Yüz binlerce işçi tarafından araştırılan tediye ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit olarak ödenen tediye ikramiyelerinin hesaplara yatırılacak tarih belli oldu. Buna göre, kamuya bağlı olarak çalışan işçilerin banka hesaplarına 29 Ocak'ta en az bin 101 TL yatırılacak. İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.
Tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar olarak ödenecek?
Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Her sene Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere yapılan ödemeler, bu sene 29 Ocak'ta işçilerin banka hesaplarına yatırılacak. Peki, 13 günlük olarak yatırılan ücretlerden kim ne kadar faydalanacak?
İkramiye ödeme tutarları ne kadar?
Bürüt ücrete göre 3 bin 577- bin 101
3 bin 700- bin 146
4 bin-bin 239
4 bin 250- bin 316
4 bin 500- bin 394
5 bin- bin 548
5 bin 250- bin 626
5 bin 500- bin 703
6 bin- bin 858
6 bin 500- 2 bin 013
7 bin- 2 bin 168
7 bin 500- 2 bin 323
8 bin- 2 bin 478