Kredi ve kredi kartı borcu bu bankalara olanlar için çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün sarsıcı etkisi sonrasında herkes bu durumdan ekonomik olarak etkilenmişti. Bu bağlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Eskiden kredi takip süresi 90 gün olarak belirlenip yasal işlemler uygulanıyordu. Kararla takip süresi 180 güne çıkarılmıştı.Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu karardan önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.
YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR
Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.
ALTIN VE DÖVİZ KARARI
BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.