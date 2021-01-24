Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara gelişme var! Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar resmen açıklandı. İhtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredilerde ödemesiz süre 6 ay uzatıldı. BDDK, mart ayında 31 Aralık'a kadar bir kolaylık sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz dönem tanımlanmıştı. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı. Faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.
YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR
Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.
ALTIN VE DÖVİZ KARARI
BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.