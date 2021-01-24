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    • Ekonomi
    • 24.01.2021 12:58
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    • 24.01.2021 12:58
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    Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara gelişme var (---, temel ihtiyaç kredisi ziraat, ykb, , ,)

    Kredi ve kredi kartı borcu bu bankalara olanlar için çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün sarsıcı etkisi sonrasında herkes bu durumdan ekonomik olarak etkilenmişti. Bu bağlamda ’nun () aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Eskiden kredi takip süresi 90 gün olarak belirlenip yasal işlemler uygulanıyordu. Kararla takip süresi 180 güne çıkarılmıştı.Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu karardan önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

    takvim.com.tr
    Bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlara iyi haber geldi

    Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara gelişme var! Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar resmen açıklandı. İhtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredilerde ödemesiz süre 6 ay uzatıldı. BDDK, mart ayında 31 Aralık'a kadar bir kolaylık sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz dönem tanımlanmıştı. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı. Faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.

    YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR

    Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.



    ALTIN VE DÖVİZ KARARI

    BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.

        30 HAZİRAN TARİHİNE UZATILDI

        BDDK dün kredi ve kart borcu olan vatandaşın ve esnafın elini rahatlatacak yeni bir karar daha aldı. Karara göre; 31 Aralık'ta sona erecek uygulamanın süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Böylece gecikmeye giren kredilerin takibe düşme süresi yine 180 gün olarak uygulanacak. Aynı şekilde bankalar, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilecek.

        TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

        Milyonlarca vatandaşların kullandığı temel ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar , bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor.

        KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?

        Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.


            KREDİ BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VAR MI?

            Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır. Kredi sahibi kişi 90 gün boyunca ödemeyi yapmamışsa çeşitli yasal uygulamalara başlanır. Bu kişi ödeme taahhüdünde bulunur ve buna rağmen ödemesini yapmazsa hapis cezası söz konusu olabilir. Yani ödeme yapamayan kimseler eğer ödeme yapamayacaklarsa ödeme taahhüdü yapmamalılardır. Yoksa hapse girmeleri ihtimali vardır.

            KREDİ BORCU 90 GÜN ÖDENMEZSE NE OLUR?

            Kredi kartı borcunun iki ay art arda ödenmemesi durumunda banka tüketiciye 30 gün kadar bir hak tanıyor. Bu, gün sayısı 90 günü geçtiğinde artık olay avukata aktarılıyor. Avukat, tüketici ile ödeme yapabilmesi için bazı çeşitli konuşmalar gerçekleştiriyor. Bunlara rağmen ödeme hâlâ yapılmazsa çeşitli işlemler başlatılıyor. İlk olarak çalışan kişinin maaş hesabının belli bir miktarına el koyuluyor. Diğer hesapların ise tamamına el koyuluyor. Kişi çalışan değilse direkt evine haciz işlemi gerçekleştiriliyor.

            KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

            Biriken kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorlandığınız zaman alternatif bir çözüm olarak sunulan borç yapılandırmasında ilk olarak bankayla görüşmek gerekir. Bankanın ilgili biriminde borcun yapılandırılarak ödenmek istendiğine dair bilgi verdikten sonra borcu hesaplamaya gidilir. Borcun hesaplanmasında ise bankalar kredi kartının ödenmemiş toplam borcunu ve taksitli alışverişlerin toplam borcunu hesaplayarak yapılandırır. Kredi yapılandırmasında ise kalan vade ve ödenmiş borcun hesaplanması dikkate alınır. Yapılandırmada bankalar borcu gerekli vadeye bölebilir ve bütçeniz doğrultusunda vade yapabilir. Bankaların kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranının da hesaplanmasına dikkat edilir ve ilerleyen dönemde faizlerin tekrar düşmesi halinde ise yeniden yapılandırmaya gidilebilir.

                BORÇLARIMI YAPILANDIRMALI MIYIM?

                Borçları yapılandırma özellikle birden fazla kredi kartı borcu olanlar ve çeşitli bankalardan kredi çekenler için pratik bir ödeme yöntemi oluşturmaya imkan verir. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanmasına dayalı olan yapılandırmada dikkat edilecek en önemli şey, faiz oranlarıdır. Borçları yapılandırmada bankaların sunduğu farklı faiz oranlarının karşılaştırılarak banka seçilmesi tavsiye edilir ve vadelerin de bütçe doğrultusunda belirlenmesi gerekir. Bankaların verdiği faiz oranları ise bankadan bankaya değiştiği için faiz oranı en düşük olan ve ödeme seçeneği en uygun olan bankalar belirlenir. Yapılandırmada düzenli ödeme yapılmaması halinde ise kredi notunun düşmesi gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşılabileceği için borçların düzenli ödenmesine dikkat edilmelidir.

                HANGİ BANKADA BORÇ YAPILANDIRMASI YAPMALIYIM?

                Yapılandırmaya gitmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri banka seçimidir. Tüketicinin borçlu olduğu bankada yapılandırmaya gitmesi halinde banka yapılandırma maliyeti ve dosya masrafı altında ücretler talep edebilir. Yapılandırma farklı bankalarda da yapılabilir ve bankaların borç yapılandırma ile ilgili kampanyaları incelenebilir.
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                Haberler Ekonomi Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara gelişme var (qnb-denizbank-teb-garanti bbva, temel ihtiyaç kredisi ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank)