5.000-10.000 ve 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?

5.000-10.000 ve 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. Özellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu kişilerin yüzünü güldüren bu uygulamada vatandaşların banka şubesine gitmesine bile gerek kalmadı. Bilindiği üzere bir çok banka tüketicilere kredi olanağı sağlarken bazı şartlar talep etmektedir. İstenilen taleplerin başında ise özellik ile gelir belgesi gelmektedir. Bunu istemesinin en büyük nedeni ise banka size vermiş olduğu paranın geri düzenli bir şekilde ödenmesini teminat altına almak içindir. Peki belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?
Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.