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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 08:39
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    • 22.01.2021 08:39
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    Kirada oturanlara kurumdan her ay, düzenli kira yardım parası! 595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak

    595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak! Koronavirüs kapsamında Türkiye Devleti yurttaşlarına vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Yapılan takviyelerden sonuncusu ve belki de vatandaşların en hoşnut olacağı dayanak ise kira desteği oldu. Hükümet bu süreçte kirada oturan ve kirasını ödemekte zoruluk yaşayan vatandaşlar için kira desteği yapacağını duyurdu. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.

    takvim.com.tr
    Kirada oturanlara kurumdan her ay, düzenli kira yardım parası!

    595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak! Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik yardım vatandaşlara veriliyor. Daha önce de verilen kira yardımı bu dönemde yoğun ilgi görüyor. İşte kira yardımı başvuruları ile ilgili detaylar… Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplere yapılacak bir diğer yardım Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre kirada oturanlara 595 TL ile 755 TL arası kira yardımı yapılacak bilgisi vatandaşları heyecanlandırdı. İşte kira yardımı ile ilgili tüm merak edilenler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    595 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?

    Tunceli
    Nevşehir
    Bayburt
    Hakkari
    Karaman
    Gümüşhane
    Kırıkkale
    Erzincan
    Bartın
    Çankırı
    Ardahan
    Bolu
    Bilecik
    Iğdır
    Bingöl
    Yalova
    Karabük
    Kilis
    Artvin

    660 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?

    Malatya
    Kayseri
    Manisa
    Hatay
    Kahramanmaraş
    Kocaeli
    Gaziantep
    Muğla
    Aydın
    Şanlıurfa
    Eskişehir
    Balıkesir
    Van
    Trabzon
    Erzurum
    Samsun
    Denizli
    Sakarya

        675 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?

        Düzce
        Amasya
        Rize
        Bitlis
        Edine
        Osmaniye
        Şınak
        Kırıkkale
        Aksaray
        Giresun
        Isparta
        Yozgat
        Niğde
        Kastamonu
        Siirt
        Muş
        Uşak
        Kars

        755 TL kira yardımı hangi illere yapılacak?

        Ordu
        Kütahya
        Çanakkale
        Sivas
        Adıyaman
        Afyon
        Batman
        Ağrı
        Çorum
        Zonguldak
        Elazığ
        Tokat
        Adana
        Antalya
        Bursa
        Konya
        Ankara
        İstanbul

        Yapılacak kira yardımları için hükümet bazı kriterler belirlemiştir. Bu kriterler;

        Kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşın hiçbir mal varlığının olmaması gerekir.
        Kira yardımı alacak kişinin sigortasının olmaması gerekir,
        Kira yardımı alacak kişinin devletten hiçbir maaş almıyor olması gerekir,
        Kira yardımı alacak kişinin işten çıkarılmamış ya da işsizlik maaşı almıyor olması gerekir,
        Düzenli geliri olmaması gerekir,

            595 TL ile 755 TL kira yardımı veren kurumlar hangileridir?

            Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
            Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Sosyal Yardımlaşma Müdürlükleri
            Kaymakamlık
            Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
            Belediyeler
            Özel Vakıflar
            Denekler
            Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
            Özel Yardım Kurumları

            KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

            Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
            e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
            Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.

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            Haberler Ekonomi Kirada oturanlara kurumdan her ay, düzenli kira yardım parası! 595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak