Kirada oturanlara kurumdan her ay, düzenli kira yardım parası! 595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak

595-755 TL arasında kira yardımı yapılacak! Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik yardım vatandaşlara veriliyor. Daha önce de verilen kira yardımı bu dönemde yoğun ilgi görüyor. İşte kira yardımı başvuruları ile ilgili detaylar… Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplere yapılacak bir diğer yardım Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre kirada oturanlara 595 TL ile 755 TL arası kira yardımı yapılacak bilgisi vatandaşları heyecanlandırdı. İşte kira yardımı ile ilgili tüm merak edilenler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...