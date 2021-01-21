TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? Yapılan güncelleme sonrasında hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan kişiler için faizler yükseldi. Aralarında Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Burgan Bank, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları yükseliş gösterdi. Tüm Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar sonrası bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güzel haber geldi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Faiz kararı metninde iktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlendiği belirtilerek, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği bildirildi.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu.