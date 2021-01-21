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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 12:26
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    • 21.01.2021 12:26
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    Tarım bakanlığı başvuru şartları nedir? AİS başvurusu , , ,

    Tarım ve Orman çeşitli istihdam şekilleri ile personel alımları yapıyor. sözleşmeli personel pozisyonlarına atamaların yapılması için ilan özelinde başvuru şartları gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanlarına, kura sonuçları açıklanan Tarım Bakanlığı işçi alımlarına dair detaylara haberimiz detaylarından ulaşabilirsiniz. KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

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    Tarım bakanlığı 50 KPSS ile binlerce memur alımı başvuru şartları nedir?

    Tarım ve Orman Bakanlığı dönem dönem yayınladığı ilanlarla kurum bünyesine personel alımları gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarında istihdam yapılacak olan kadronun türüne göre KPSS puanı, sözlü veya yazılı sınav, İŞKUR gibi yollar izlenmektedir. 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar için başvuru kılavuzu güncellendi ve yeni başvuru dönemi açıldı. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olarak tablolarla gösterildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu!
    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    KPSS 2020/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

    KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

    Kılavuz için tıklayınız

    ÖSYM AÇIKLAMASI!

    ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

        ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

        Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
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        Haberler Ekonomi Tarım bakanlığı 50 KPSS ile binlerce memur alımı başvuru şartları nedir? ÖSYM AİS başvurusu 2009, 3067, 3021, 4825 nitelik kodu