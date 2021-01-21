Tarım ve Orman Bakanlığı dönem dönem yayınladığı ilanlarla kurum bünyesine personel alımları gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarında istihdam yapılacak olan kadronun türüne göre KPSS puanı, sözlü veya yazılı sınav, İŞKUR gibi yollar izlenmektedir. 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar için başvuru kılavuzu güncellendi ve yeni başvuru dönemi açıldı. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olarak tablolarla gösterildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu!
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KPSS 2020/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.
ÖSYM AÇIKLAMASI!
ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.