Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde çeşitli destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.214 TL'ye kadar destek alıyor. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR Engelli Desteği
İŞKUR engelli vatandaşların kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda özel destek programları sayesinde hibe yardım sağlar.
SGK'dan 12 Bin TL Prim Desteği
29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları durumunda genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir yıl Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.
DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?
Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.
Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.