Maaşa yansıyan oran! Hangi SGK ve Bağkur'lu emekli aylıklarına zam yapılmadı? En düşük emekli aylığı kaç para oldu?

2021 asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam da gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam oranı yansıdığını merak ederken bazı emekliler de maaşlarına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. En düşük maaşı 1.500 liraya çıkarılan emekliler ise zam dışında. Çünkü, bu emekliler Hazine yardımından yararlandığı için uzun bir süre zamlardan yararlanamayacak. Peki, Hangi emekli aylıklarına zam yapılmadı? Bu düzenlemeye göre; emekli aylığına ilişkin ödemeler (ek ödeme dahil) 1.500 liraya ulaşana kadar, emekli aylıklarına zam yapılmayacak. Çünkü bu artış bir emekli aylığı artışı olmayıp, emekli aylığı ile 1.500 lira arasındaki farkın Hazine'den ödenmesine ilişkin sosyal yardım mahiyetinde bir ödemedir.