Kızılay KPSS şartsız 100 personel alımı yapacak. Kızılay Bölge Başkanı Ramazan Soylu, 2021 yılında 10, 4 yılda toplam 2500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki Kızılay personel alımı 2021 ne zaman ve nasıl yapılacak? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KIZILAY PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?
Kızılay Şube Başkanı Soylu alımlarla ilgili, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi.
Ramazan Soylu konuya ilişkin "Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek" dedi.
KIZILAY İLANLARI
Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni
Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
Raporlama Sorumlusu
Çağrı Merkezi Operatörü
Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
Doktor
KIZILAY İLANLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresinden yapılmaktadır.
KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2021
Kızılay personel maaşlar 6.000 ile 10.000 arasından değişkenlik gösteriyor.
Genel müdür maaşları; 12.000 ile 20.000 arasında Yardımcıların ise 8.500 ile 15.000 arası değişmekte.
Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 8.5.000 ile 15.000 arasında
Stratejiysen maaşı 12.000 ile 20.000 arasında
KIZILAY BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMLAR
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Çadır Üretim Merkezi
• Hastane ve Tıp Merkezleri
• Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü
• Kızılay Huzurevi (İstanbul)