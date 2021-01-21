KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK gibi kurumların 2021 yılında sağlamaya devam edecekleri iş kurma desteklerini ve bu destekler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet desteklerinin nasıl alınabileceği merak ediliyor. 2021 yılı iş kurma desteklerine ilişkin tüm bilinmesi gerekenler. Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.
KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK 2021 yılı iş kurma destekleri
Kendi işini kuracak olan kadınlar ve erkekler için farklı kamu kurumlar çeşitli destekler sağlıyorlar. Bu devlet desteklerinin neler olduğunu, desteklerin nasıl alınabildiğini, hangi kurumdan kaç TL hibe yardım alınabileceğini tek tek aktarıyoruz. İşte devletin istihdama katkısı olması amacıyla kişilere özel sağladığı devlet destekleri.
İŞYERİ DÜKKAN AÇMA, İŞ KURMA DESTEĞİ VEREN DEVLET KURUMLARI
Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.
KAÇ TL İŞ KURMA DESTEĞİ ALIRIM?
Yukarıda yer alan devlet kurumlarından işyeri kurmak için destek almak isteyen vatandaşlara sağlana devlet destekleri şu şekilde;
SGK'dan 12 Bin TL Prim Desteği
29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları durumunda genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir yıl Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.
Maliye Bakanlığı'ndan Gelir Vergisi Muafiyeti 16 Bin TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı genç girişimci desteği kapsamında yeni işyeri açan gençlere 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerinden gelir vergisi almaz. Kazanç tutarı 16 bin TL seviyesindedir.
KOSGEB 65 Bin TL Destek
KOSGEB kendi işini kuracaklara geleneksel girişimcilik desteği kapsamında 65 bin TL'ye kadar ödeme yapar.
İŞKUR Engelli Desteği
İŞKUR engelli vatandaşların kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda özel destek programları sayesinde hibe yardım sağlar.
İŞ KURMA DESTEKLERİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
KOSGEB dışında yer alan diğer iş kurma desteklerine başvurular şahsen yapılacak. İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı'na gidecek vatandaşların ilgili kurumlarına giderek şahsen başvuru yapabilirler.
Kaynak: sgkbulteni