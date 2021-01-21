KOSGEB, İŞKUR, Aile Bakanlığı, SGK gibi kurumların 2021 yılında sağlamaya devam edecekleri iş kurma desteklerini ve bu destekler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet desteklerinin nasıl alınabileceği merak ediliyor. 2021 yılı iş kurma desteklerine ilişkin tüm bilinmesi gerekenler. Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.